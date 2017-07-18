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Милиция устроила свое шоу на «Славянском базаре»

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  • 18.07.2017, 21:50
Фото: УВД Витебского облисполкома

Шуневич нашел применение своим подопечным на фестивале в Витебске.

Шоу устроили на «Славянском базаре» сотрудники милиции. Площадь Победы на один день превратилась в интерактивную территорию, где правоохранители демонстрировали свои технические, профессиональные и творческие способности, пишет tut.by.

Самой зрелищной частью акции «За безопасность вместе!» стали показательные выступления мотоциклистов спецподразделения «Стрела» МВД Беларуси и экипажей спецвзвода «Витязь» батальона ДПС ГАИ УВД облисполкома. Они продемонстрировали контраварийное вождение, фигуры высшего пилотажа, способы управления мото- и автотехникой в экстремальных условиях.

После этого бойцы отряда милиции специального назначения осуществили «захват» автобуса с вооруженными преступниками.

Фото: УВД Витебского облисполкома

На сцене, установленной на центральной витебской площади, состоялись два концерта. Сразу выступили сотрудники милиции, а потом звезды белорусской эстрады. Кроме того, всех желающих угощали солдатской кашей.

Многих впечатлил аттракцион «Автомобиль-перевертыш». Оказавшись внутри, человек мог почувствовать, каково это — быть пристегнутым ремнем безопасности, когда машина вращается вокруг своей оси. Специально для родителей сотрудники ГАИ помещали в машину куклу. Глядя на то, как она кувыркалась внутри салона, папы и мамы убеждались, насколько важно установить детское автокресло.


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