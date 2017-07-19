Власти боятся открытого суда с жителями частных домов в Минске 19.07.2017, 14:39

Мингорисполком попросил сделать суд с жителями частных домов на Вильямса закрытым.

Второе заседание по иску 28 владельцев частных домов в квартале улиц Вильямса — Докучаева — переулка Вильямса прошло в присутствии всех участников: ответчик — Мингорисполком — прислал своих представителей. В суде они в очередной раз заявили, что решение об изъятии земли принято согласно всем нормам и совершенно законно, пишет tut.by.

Мингорисполком: пусть суд будет закрытым

Первое заседание по иску прошло в начале июля. Но представители Мингорисполкома на него не явились. Рассматривать дело без них истцы посчитали невозможным, поэтому заседание перенесли.

На очередное предварительное слушание в качестве представителей Мингорисполком прислал зампредседателя Комитета архитектуры и градостроительства Ольгу Верамей и специалиста землеустроительной службы. На суд также пришли представители администрации Октябрьского района. «Если надо будет, готовы дать показания», — объяснили они судье свое присутствие.

Один из истцов и самый активный житель улицы Вильямса — Михаил Малаш — нанял адвоката Сергея Калиновского, чтобы тот представлял его интересы и помог жителям частного сектора разобраться в юридических нюансах.

Заседание началось с заявления ходатайств. Михаил Малаш попросил привлечь на сторону ответчика заказчиков проекта детального планирования застройки частного сектора: УКС Мингорисполкома, застройщика «Дана Астра», «Минскэнерго», «Мингаз», «Авиакомпанию Белавиа» и др., а также приостановить исполнение решения Мингорисполкома о предстоящем изъятии земельных участков.

Иск и ходатайство представители Мингорисполкома, как и ожидалось, не признали. Судья в удовлетворении ходатайств отказала.

Адвокат Калиновский тоже заявил ходатайства. Он попросил истребовать у Мингорисполкома материалы, послужившие основанием для принятия оспариваемого решения о предстоящем изъятии земли, протокол заседания, на котором было принято это решение, материалы, послужившие основанием для принятия решения об утверждении ПДП на эту территорию. Также адвокат попросил привлечь к участию в деле Госкомимущество.

— Последнее нам надо, чтобы понять, насколько изъятие земли происходит для государственных нужд и почему истцам не могут предоставить взамен изымаемых земельные участки на этой же территории, при том, что по проекту детального планирования здесь будут выделять участки под коттеджную застройку другим людям, — пояснил адвокат.

Судья объяснила, что суд направит запрос в Госкомимущество. А Мингорисполком обязала предоставить все заявленные документы суду.

Представители Мингорисполкома тоже заявили ходатайство: чтобы суд проходил в закрытом режиме.

— Инвестиционный договор между инвесторами и Республикой Беларусь является конфиденциальным. Поэтому заявляем ходатайство об исключении из процесса и зала суда третьих лиц и слушателей, не являющихся сторонами по настоящему делу, — попросила суд зампред Комитета архитектуры и градостроительства Ольга Верамей.

— Вы заявляете ходатайство, чтобы судебное заседание являлось закрытым? — уточнила судья.

— Да, высокий суд, — подтвердила Верамей.

— Мы с удовольствием сначала посмотрим на инвестдоговор, после этого, может быть, и согласимся, чтобы всех удалили. Ходатайство является необоснованным, поскольку документов, содержащих конфиденциальную информацию, на данный момент в материалах дела нет, — заявил адвокат Калиновский.

Суд с возражением согласился и отклонил ходатайство, заседание осталось открытым. А после чтения материалов дела судья попросила истцов объяснить, почему они не согласны с решением Мингорисполкома о предстоящем изъятии земли.

«Я бы не хотела дождаться бульдозера, который приедет сносить мою родину»

Высказались все 28 человек. И почти все были солидарны в одном: Мингорисполком поступает подло, снося дома одних людей, чтобы построить коттеджи для других.

— На все наши обращения Мингорисполком пишет, что предоставить нам земельные участки взамен тех, что у нас хотят забрать, город не может, их якобы нет. Но при этом на аукционе продаются земельные участки другим людям и инвесторам. А недалеко от нас хотят сделать усадебную застройку. Так почему на нашем месте должны поселиться другие люди? Почему там не можем жить мы? — спросил один из истцов. — Почему-то на улице Пионерской все спокойно живут, там может быть частный сектор, а нас надо снести. Если мы не вписываемся в интерьер города, дайте нам какой-то проект, мы сделаем ремонты, только не сносите.

Все истцы родились и выросли в своих домах. Об этом они рассказали суду и представителям Мингорисполкома.

— Я в этом доме родилась, встретила войну, выросла и вырастила своих детей. Как мне уехать из хаты, в которой немцы ставили маму на расстрел? — плакала в суде одна из первых жителей частного сектора Лидия Алексеевна. — . Я бы не хотела дождаться бульдозера, который приедет сносить мою родину.

Мы не согласны с решением о сносе, потому что его приняли без учета нашего мнения, — сказала соседка Лидии Алексеевны. — Мы были на общественном обсуждении этого ПДП. А я потом объехала весь город, чтобы послушать, что предлагают другим частным секторам. На одном из обсуждений я спросила, можно ли нам получить участок в Дроздах, где выделяют землю под коттеджи. Сказали, что нет, там уже все роздано, кому — секрет. Так для чего нас собирают на эти обсуждения? Чтобы галочки поставить? Почему нам не предлагают равноценную альтернативу? Почему не дают участки? Почему мы должны уехать в квартиру? Квартиры, кстати, тоже выбрать нельзя: нам предложили «двушку» за Уручьем, на окраине города. «Вы с ума сошли?» — спросила я у УКСа? У меня мама 80-летняя живет в Малиновке, дети — там же. И они предлагают мне, пенсионерке, ездить из Уручья на другой конец города? Почему мой уклад жизни никого не волнует? Решение Мингорисполкома несправедливо, незаконно и нарушает все права, гарантированные нам Конституцией.

— После войны у моих стариков был выбор: взять готовую квартиру у государства или кусок земли, чтобы самим построить себе дом. Они выбрали сложный путь, но сами, своими руками построили дом, свое родовое гнездо, — выступил житель улицы Вильямса Николай. — Мои деды никого ни о чем не просили, у государства ничего не взяли, все делали своими руками, пахали годами. А теперь у нас хотят это все отнять. Землю дали в пожизненное наследуемое пользование. И чтобы ее у меня забрать, вам придется лишить меня жизни!

— Чтобы реализовать инвестпроект и построить многоэтажки, изымать наши участки не обязательно, они никому не мешают. ПДП, который нам показали, — это не детальный план, это просто сетка улиц без конкретного указания того, что будет построено на месте наших домов. При этом рядом, в 300 метрах от нас, хотят построить частный сектор. Так он уже есть! Зачем сносить нас, чтобы потом раздать здесь землю другим людям? Чем мы от них отличаемся?

Мнение представителей ответчиков суд тоже выслушал.

— Решение об изъятии земли считаем законным и обоснованным, принятым в соответствии с нормами, — кратко заявила представитель землеустроительной службы Мингорисполкома.

— Проект детального планирования утверждался решением Мингорисполкома в установленном законодательством порядке после прохождения общественного обсуждения и государственной экспертизы, — добавила Ольга Верамей.

Предварительное заседание на этом завершилось. Суд обязал представителей Мингорисполкома к следующему заседанию предоставить все необходимые документы, а также подтверждение того, что участки изымаются для государственных нужд.