Светлогорская ГАИ устроила «шокотерапию» для автомобилистов 10 2.07.2017, 10:12

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Операцией руководил лично подполковник Гапоненко.

30 июня в первой половине дня сотрудники Светлогорской ГАИ провели в городе профилактическую акцию «Шокотерапия», сообщает ranak.by.

В месте концентрации ДТП — перекрестке возле въезда в город — был выставлен пост ГАИ.

Инспекторы останавливали водителей, которым демонстрировали разбитый автомобиль, побывавший в крупной аварии.

Водителям устно и наглядно напоминали о том, к чему приводит несоблюдение ПДД и невнимательность за рулем.

Начальник Светлогорской ГАИ Василий Гапоненко лично вручал агитационные брошюры.