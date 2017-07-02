Светлогорская ГАИ устроила «шокотерапию» для автомобилистов

Светлогорская ГАИ устроила «шокотерапию» для автомобилистов10
- 2.07.2017, 10:12
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Операцией руководил лично подполковник Гапоненко.
30 июня в первой половине дня сотрудники Светлогорской ГАИ провели в городе профилактическую акцию «Шокотерапия», сообщает ranak.by.
В месте концентрации ДТП — перекрестке возле въезда в город — был выставлен пост ГАИ.
Инспекторы останавливали водителей, которым демонстрировали разбитый автомобиль, побывавший в крупной аварии.
Водителям устно и наглядно напоминали о том, к чему приводит несоблюдение ПДД и невнимательность за рулем.
Начальник Светлогорской ГАИ Василий Гапоненко лично вручал агитационные брошюры.