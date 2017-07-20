Названы упражнения, которые помогут моментально уснуть 9 20.07.2017, 17:30

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Немногим из нас удается крепко заснуть сразу же, как только мы оказываемся в постели.

К счастью, существуют упражнения, которые помогут успокоить нервную систему, снять стресс и в момент расслабиться.

AdMe.ru нашел для вас 6 простых поз из йоги, выполнив которые вы уснете как младенец.

№ 6. Ноги вверх по стене

Как делать. Лягте лицом к стене, подложив подушку под поясницу. Поднимите ноги так, чтобы пятки и колени были на одном уровне, а руки вдоль тела, ладонями вверх. Оставайтесь в таком положении 2 минуты. Затем плавно согните ноги в коленях и переложите их на любой бок.

№ 5. Лежа на животе

Как делать. Ложитесь животом на подушку и соедините пальцы рук в замок за спиной. Глубоко вдохнув, выгибайте спину и носочки, руками старайтесь тянуться к пяткам. После чего медленно опускайтесь и выдыхайте.

Повторите упражнение 5–10 раз. Только затем можно «развязать» пальцы и расслабить руки.

№ 4. Ноги под широким углом

Как делать. Сядьте, широко расставив ноги и положив перед собой подушку. Выпрямите спину и вдохните так глубоко, как можете. Затем, медленно выдыхая и вытягивая руки вперед, опускайтесь на подушку.

Лежа в такой позе, сделайте 10 вдохов и выдохов, а затем поднимитесь.

№ 3. Подошвы ног вместе

Как делать. Лягте на спину на подушку, соедините ступни и раздвиньте колени в стороны. Руки расслаблены и вытянуты вдоль тела ладонями вверх. Дышите глубоко и ровно. Оставайтесь в такой позе 3 минуты.

№ 2. Поворот лежа

Как делать. Лежа на спине, согните ноги и сложите колени вместе. Медленно наклоняйте ноги в сторону, придерживая их руками. Оставайтесь так 1 минуту, затем поменяйте сторону. Повторите 2 раза для каждой стороны.

№ 1. На спине

Как делать. Удобно лягте на спину, подложив подушку. Слегка разведите ноги, а руки по бокам ладонями вверх. Следите, чтобы позвоночник и голова находились на одной прямой линии. Сделайте три глубоких ровных вдоха и выдоха через нос, а затем четыре обычных. К этому моменту вы почувствуете сонливость и вскоре уснете беззаботным сном.