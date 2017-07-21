Польский посол в США: Учения «Запад-2017» недостаточно прозрачны 1 21.07.2017, 9:29

Белорусско-российские учения несут потенциальную угрозу.

Восточноевропейские страны находятся в атмосфере "страха и неопределенности" в связи с предстоящими военными учениями России и Беларуси "Запад-2017", заявил посол Польши в США Петр Вильчек.

Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Беларуси.

"Из-за недостатка прозрачности мы не много знаем об этом (учениях – ред.). Это опасность, прежде всего, для Украины, но также и для других стран. Это потенциальная угроза. Я не говорю, что что-то произойдет, какая-то атака или провокация против членов НАТО. Но, тем не менее, есть атмосфера страха и неопределенности, особенно связанная с (учениями) "Запад", — сказал Вильчек, выступая на Аспеновском форуме по безопасности в США, передает РИА Новости.

Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с предстоящими учениями. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности и особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключило инцидентов в ходе учений.