Минский бармен рассказал, как он «разводит» клиентов 1 21.07.2017, 11:28

Cекреты столичных питейных заведений.

«Требуйте долива пива после отстоя пены!» — эта фраза из советского прошлого должна была заставить покупателей бороться с нечестными продавцами и официантами. The Village Беларусь верит в честность минских барменов, но не исключает возможности существования разных людей, пишет сайт the-village.

Николай (имя изменено), бармен в одном из столичных заведений, рассказал нам, как он сам и его коллеги обманывают посетителей.

Форма и содержание

Простейший и старый как мир способ обмана — подменить алкоголь подороже алкоголем подешевле. В мохито вместо рома у вас будет водка или дешевый беларуский ром. Из подручных ингредиентов готовим собственный бейлиз или импровизированный калуа (кофейный ликер). Если пьешь хорошо охлажденную «Финляндию», очень может быть, что это не «Финляндия», а тоже какая-то отечественная марка подешевле. Но холодная водка есть холодная водка, кто станет ночью разбираться? Да и можно заранее в открытую бутылку «финки» влить водки попроще, а потом уже разливать ее у вас на глазах. Точно так же можно поступить вообще с любым напитком. Особенно часто это бывает с коньяками, текилой и ромами, реже — с джином (так как разница чувствуется), виски (потому что смешанные сорта не просто так выведены) и граппой (у нас в барах ее нечасто встретишь). В общем, некоторая гарантия подлинности бутылки — только если ее открыли у вас на глазах. Такой колхозный купаж можно провернуть и с пивом. С бутылками — очень сложно, а вот с кегами — запросто. Есть несколько способов добавить воду в кег, но воду в пиво льют только сумасшедшие. Надежнее лить в импортное пиво наше беларуское. То же самое и с кухней: вместо телятины — говядина, вместо индейки — курица, вместо семги — форель (тоже ведь вкусно, но дешевле), вместо пармезана — «Джюгас» и так далее.

Полно честных барменов: одни боятся обманывать, другие брезгуют и берегут имидж, третьи вовсе не умеют

Та же история и с количеством. Пена и лед — деньги бармена. Сколько миллилитров виски в вашем стакане, полном льда, не знает никто, кроме бармена. Нальют вам в ром-колу треть бутылки колы, а заплатите вы за бутылку целиком. Или вот пивная классика: не дождался отстоя пены, начал жадно пить, глядь: а уже полстакана осушил. Вот и гадай: то ли пьешь быстро, то ли недолили.

Ну и барная посуда помогает экономить. Я не просто так на каждом новом месте работы вымеряю ее объемы с помощью мерника и воды. Это нужно делать, чтобы знать соразмерность выхода в той или иной посуде. Но заодно мы оттачиваем мастерство недоливать ровно столько, чтобы не вызвать подозрение. Недолив — обычное явление, когда беспалевно. Но уж если взялся обманывать клиента — так делай все так, чтобы комар носа не подточил. Из-за жадности уже многих барменов вышвырнули на улицу, а кому-то и лицо подрихтовали.

Деньги счет любят

Если вы заказываете сет из нескольких шотов, то в одной из рюмок (конечно, если она далеко не первая) может совсем не оказаться алкоголя. Или его будет там очень-очень мало. Весь этот «слив» мы храним до поры до времени. Поздно вечером или ночью, когда клиент уже изрядно накачался и заказывает очередную порцию, я наливаю ему стакан из этого запаса, беру деньги, а чек не пробиваю. Деньги, само собой, в карман. А если вдруг покупатель расплачивается картой, то какой-нибудь следующий клиент все равно даст кеш за тот же самый напиток. Вот тогда я и пропущу его мимо кассы. Забавно, что все довольны: клиент выпил, я получил деньги, у бара запасы не оскудели.

Впрочем, можно обмануть и по карточке. В нашем баре есть летняя терраса, на которой по карточкам не рассчитывают и отправляют платить в помещение. Вот вы продираетесь через толпу, стараетесь перекричать музыку и сообщаете, что заказали три мохито. А на улице их цена даже не написана мелом на доске. Я беру вашу карточку, списываю какую-то сумму, отдаю чек, и вы уходите. Придя на террасу, вы получаете напитки. А потом читаете чек, проверяете эсэмэс от банка и видите, что за ту же сумму можно было купить не три мохито, а шесть или семь. Вы подрываетесь обратно на террасу, машете чеком и качаете права, а официант отвечает: ой, да мы уже и не помним, какой вы там чек протягивали, и вообще — надо было бармену четко говорить, чтобы он расслышал, что вы там заказываете. Но многие даже не замечают, что переплатили. Или не подозревают, что их могут вот так обманывать.

Если о чаевых вы не позаботились, мы с этим сами разберемся

В нашем баре не только терраса есть, но и бонусная программа. Ну, скидки постоянным покупателям. Правда, вы об этом можете и не знать. Вам принесли счет, вы положили деньги почти впритык, еще, может, чаевых осталось несколько копеек. Официант отдает счет нам, а тут уже администратор делает отмену, прежде чем счет закрыть. Потом прокатываем подставную скидочную карту (якобы она ваша) — и вот общий счет меньше. А разницу, которая получилась, администратор с официантом делят пополам. В зависимости от степени лояльности скидки могут быть до 20 % и выше. Так что если о чаевых вы не позаботились, мы с этим сами разберемся.

Если заведение предоставляет депозит, то это еще одна возможность заработать на госте. Но тут надо действовать очень осторожно: никакой гарантии, что не будет скандала, нет, поэтому трюк с обманом можно проворачивать только с очень пьяной компанией. Допустим, пришло вас пять человек, и у каждого депозит на 20 рублей. К концу вечера вы уложились в 80 рублей, но счет мы вам все равно закроем на сотню, а остаток поделим. А если пьяных в компании много, то вас могут рассчитать дважды. Особенно это удобно, если кто-то уезжает раньше остальных: он заплатит за себя, а потом вы все вместе еще раз за него.

Ворон у ворона?

Я не говорю, что в каждом кафе и баре обман и махинации. Полно честных барменов: одни боятся обманывать, другие брезгуют и берегут имидж, третьи вовсе не умеют. Сам я выработал для себя два простых правила, если собираюсь в бар. Первое: хожу только в те места, где за кассой все свои и где я точно знаю, что меня не обманут. Если знакомых нет, надо их завести. Бармен бармену не волк, ведь мы же обман за версту видим. Второе правило: в незнакомых местах я предпочитаю быть пусть чуточку и «нагретым», зато расслабленным. Можно, конечно, быть очень внимательным и принципиальным и каждую минуту ожидать подвоха — но разве так отдохнешь?