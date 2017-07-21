Почему США не нужен контртеррористический альянс с Россией 5 21.07.2017, 12:25

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Ложась спать с собаками, готовьтесь проснуться не только с блохами, но и с бешенством.

К недоумению наблюдателей из разных стран мира, некоторые американцы положительно отзываются о перспективе антитеррористического альянса с Россией, пишет сайт 7days.us.

Как можно заключить контртеррористический альянс с террористами? Правительство Владимира Путина, может, и не исламистское, но оно совершает террористические акты, масштабы которых равны преступлениям ИГИШ, преднамеренно сбрасывает бомбы на больницы, клиники, школы и колонны беженцев в Сирии, совершает зверства в пределах своих границ на Кавказе и в соседних государствах, в том числе Грузии и Украине. Российская жестокость создала гораздо больше новых террористов, чем убила старых. И служба безопасности Путина уничтожает диссидентов и журналистов в стране и за рубежом – а это старомодный терроризм образца КГБ.

Даже отбросив попытки Путина подорвать решающий инструмент американского самоуправления, свободные выборы, давайте подумаем: действительно ли США хочет, чтобы американские военные служили плечом к плечу с российскими военными преступниками?

Любой, кто скажет: «Да», должен ответить на основной вопрос: «Что конкретно россияне привнесли бы в антитеррористическую борьбу, что перевешивало бы негативные последствия?»

Легкий ответ, например, «бомбы», не подойдет. Какие технические или военные возможности может предложить Россия, которых нет в изобилии у США? У Путина имеется маломощная армия, но ей и так хватает забот в Украине и Сирии. Остальная часть российских военных сил – это свалка деталей неумелые призывники. Что касается «бомб», то в Сирии россияне быстро потратили свои скудные запасы дорогих «умных бомб», и теперь сбрасывают обычные.

Кроме того, российское оружие не очень хорошо работает. Московские службы безопасности, озабоченные подрывом западных правительств, не располагают хорошими сведениями о глобальном терроризме. Тем не менее, они хотели бы, чтобы мы делились нашими источниками.

Антитеррористический альянс с Россией принесет США только позор. Но он пошел бы на пользу Путину, который жаждет признания в качестве мирового лидера. На деле, мы будем одалживать ему своих военных на то, что не по силам его армии. Нужно ли это американским войскам или налогоплательщикам?

Между тем, российские спецслужбы помогают талибам и другим террористическим группировкам убивать солдат США в Афганистане. Должны ли американцы за это награждать Москву?

Американские апологеты Ирана утверждают, что союзники Москвы в Тегеране в действительности не так уж плохи. Они напоминают нам, что Иран не трогал США, в отличие от финансируемых Саудовской Аравией Аль-Каиды или ИГИШ.

Это правда. Иран не отправлял террористов на американские берега. Но иранская взрывчатка и прочие виды оружия убили или изувечили тысячи американских солдат в Ираке. Любой, кто утверждает, что США должны сотрудничать с иранцами, оскорбляет погибших и издевается над ранеными ветеранами.

Ложась спать с собаками, готовьтесь проснуться не только с блохами, но и с бешенством. США, оставаясь идеалом и надеждой для миллиардов угнетенных во всем мире, должны укреплять союзы со свободными нациями, разделяющими наши ценности, от самых дальних границ НАТО до Австралии. Лучший способ победить террористов - не давать оружие массовым убийцам, которые нас ненавидят, а дружить с давними союзниками, которые вместе с нами стремятся к свободе, верховенству закона и гражданским правам.