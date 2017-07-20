Украина может вернуть Донбасс раньше, чем Путин снова станет президентом Константин Боровой

20.07.2017, 14:37

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Константин Боровой

«Малороссия» - это новая наклеечка на очень сильно протухший товар.

Россия своим решением не может лишать граждан Украины гражданства. Для этого гражданин должен в соответствии с Конституцией Украины лично сделать соответствующее заявление. Это, в первую очередь, чисто пиаровская, пропагандистская акция. В тексте написано, что нужно публично и гласно отказаться от украинского гражданства. Это пощечина Украине. Сейчас они могут это сделать. Это, конечно, незаконно и противоречит международным нормам. Я думаю, что Украина может это обжаловать. Потому что это форма предоставления политического убежища, по существу, преступникам, которые совершили преступления на территории Украины и будут пытаться избежать ответственности. Нужно это оспаривать в международных судах. Это вмешательство России не в свою компетенцию.

Если говорить о потенциальной возможности использования этого инструмента для привлечения жителей оккупированного Донбасса к участию в президентской кампании 2018 года, то я очень надеюсь, что до марта 2018 года эта ситуация не доживет. И Украина добьется возвращения Донбасса и прекращения существования бандитского анклава на своей территории.

Сегодня американские сенаторы сделали заявление по поводу того, что Путин не собирается решать никакие проблемы. Поэтому можно использовать все дипломатические и военные пути для решения этой задачи. Я надеюсь, что с помощью союзников Украина решит эту проблему.

Что касается заявления [главаря ДНР Александра] Захарченко о создании "Малороссии", то это попытка поддержать проект, хотя бы в такой вербальной форме. Потому что он, конечно, уже сдох, бандиты лишены достаточного финансирования и моральной поддержки. Это новая наклеечка на очень сильно протухший товар. Юридических последствий таких заявлений быть не может, как ни назови этот бандитский анклав, который не признан никем, кроме других непризнанных бандитских анклавов, таких, как Южная Осетия. Перспектив никаких - юридических, международных. А трескотня будет в СМИ России, как всегда бывает в пропагандистских кампаниях.

Константин Боровой, «Апостроф»