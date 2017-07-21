Имущество Владимира Некляева могут описать за неоплаченные штрафы 14 21.07.2017, 13:31

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Минский суд отказал политику в рассрочке оплаты штрафов за акции протеста.

Владимиру Некляеву, поэту и политику, бывшему кандидату в президенты на «выборах» 2010 года грозит опись имущества, если срочно не выплатить более 3335 рублей ($1755) штрафа за участие в протестных акциях 2016-2017 годов, передает «Радыё Свабода».

20 июля Ленинский суд Минска отказал Владимиру Некляеву в рассрочке оплаты штрафов и даже, как утверждает поэт и политик, не объяснил причин.

«Просил отсрочить хотя бы на полгода, ведь действительно нет сейчас таких денег - это же более 10 моих пенсий. Судья Юлия Ковяка якобы меня выслушала, пошла на вынесение решения, может, с кем посоветовалась или не посоветовалась, но вот такое постановление! Почему? В любом обществе независимый суд, когда рассматривает спор государства с гражданином, будет отстаивать интересы гражданина, так как тот перед государством беспомощен.

И когда нету оснований стать на сторону государства, он станет на сторону гражданина. В нашей стране все наоборот. Никогда, ни разу не было принято решение в пользу гражданина, когда с ним судиться государство. Даже в мелочи. Это же ничего не стоило бы государству, если бы суд помог гражданину немного ситуацию смягчить. Не идет же речь, чтобы совсем не платить - только про рассрочку. Но - нет. Вот и видно, что даже в мелочи такой суд несамостоятельно принимает решение. Этот поход суда на так называемое совещание в совещательную комнату был, по-видимому, только походом по уточнение: не давать рассрочку или все же давать? Не дали».

По словам Владимира Некляева, за 2016-2017 годы он выплатил 7 из 10 наложенных на него штрафов за участие в акциях оппозиции, в том числе за нынешние весенние митинги против налога на «тунеядцев» в Минске, митинг на 1 мая и другие акции.

«Последние 3 штрафы все были максимальные - по 50 базовых величин, то по 1150 рублей. Вот они и остаются невыплаченные. Золотой для меня получается политика, но что поделаешь? » - сказал Владимир Некляев.

По закону Владимир Некляев может обжаловать решение Ленинского районного суда, но политик считает, что делать этого не будет, потому что не видит смысла.

«Только потеря здоровья и нервов», - сказал Владимир Некляев.

Сейчас Некляев в любой день ждет судебных исполнителей, которые могут прийти и описать его имущество.

«Тянуть нельзя, уже бумага вступила в действие. Буду как-то одалживать деньги», - сказал политик.