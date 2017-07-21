закрыть
21 июля 2017, пятница, 20:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп остался без пресс-секретаря

  • 21.07.2017, 19:26
Дональд Трамп

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер ушел в отставку.

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер ушел в отставку, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

Причиной увольнения стало несогласие Спайсера с назначением бизнесмена Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома, отмечает газета.

Скарамуччи был героем удаленной публикации CNN, в которой говорились о его встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, которая якобы была поводом для расследования. После удаления статьи с телеканала ушли автор статьи и ее редакторы.


Мнение

Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два