Трамп остался без пресс-секретаря 21.07.2017, 19:26

Дональд Трамп

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер ушел в отставку.

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер ушел в отставку, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

Причиной увольнения стало несогласие Спайсера с назначением бизнесмена Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома, отмечает газета.

Скарамуччи был героем удаленной публикации CNN, в которой говорились о его встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, которая якобы была поводом для расследования. После удаления статьи с телеканала ушли автор статьи и ее редакторы.