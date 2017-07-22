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Невзоров рассказал, кто сможет «держать Путина за горло»

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  • 22.07.2017, 20:58
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Александр Невзоров

Российский публицист считает, что такие руки есть только в Америке.

Телефонный разговор "нормандской четверки", назначенный на 24 июля, никак не повлияет на развязывание "гордиева узла" - российско-украинского конфликта; руки, которые могут "подержать Путина за горло", имеются только у США.

Такое мнение "Обозревателю" высказал российский публицист Александр Невзоров:

- Все их слова выучены наизусть. Никаких новостей и неожиданностей быть не может. Понятно, что Путин представляет Россию со всем ее бессмысленным империализмом. Макрон – пикардийскую Францию с закрученными усами и желанием заступиться за того, кого обижают. Понятно, что Меркель будет такой же невнятной и будет оставлять такие же многоточия. А Порошенко все равно не идет правильным путем.

Рассчитывать на то, что телефонный разговор как-то повлияет на развязывание этого гордиева узла, довольно глупо. Я думаю, это просто обеспечение прессы подножным кормом на эту тему.

- Просто потому, что это будет телефонный разговор, на Путина будет трудно надавить, "нельзя будет его за горло подержать?

- Прежде всего, у Порошенко нет тех рук, которыми за горло держат Путина

- А у кого есть?

- Такие руки есть только в Америке и, скорее всего, это не Трамп

Исходя из этого он призвал не питать иллюзий относительно этого "абсолютно ритуального, декорационного действия.


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