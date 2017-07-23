На выезд из Беларуси стоит несколько сотен фур 23.07.2017, 10:54

1,613

Около 650 грузовиков ждут выезда на границе с Литвой и Латвией.

В направлении Литвы в пункте пропуска "Каменный лог" выезда ожидают 210 грузовиков, в "Привалке" - 145, в "Котловке" - 120, в "Бенякони" - 71.

На границе с Латвией в пункте пропуска "Урбаны" стоят 60 автомобилей, в "Григоровщине" — 40. Об этом сообщает официальный сайт Государственного пограничного комитета.

Также сообщается об очередях легковых автомобилей на въезде в Беларусь из Польши. В "Берестовице" стоят 150 транспортных средств", в "Брузгах" — 70.