«Втиснешься как-нибудь»: Под Слуцком перекрыли остановкой выезд из частного дома 16 24.07.2017, 8:50

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В деревне Серяги Слуцкого района дорожники установили остановку напротив въезда в частный дом, в котором живет инвалид.

Теперь подъехать на автомобиле на придомовую территорию невозможно.

В доме № 36 на улице Дружбы в деревне Серяги живет один человек — 90-летний Измаил Петрович Листопад. Самостоятельно управляться по хозяйству хозяину дома тяжело, поэтому периодически к нему приезжают дети, которые сейчас живут ближе к столице.

— Весной отец лег на лечение в больницу в Боровлянах, поэтому на время дом остался без хозяина, — рассказал tut.by сын Измаила Петровича — Николай Листопад. — А 10 апреля нам позвонили соседи папы и сообщили, что на улице Дружбы начали делать ремонт дороги, и напротив нашего дома собираются устанавливать остановочную площадку, да так, что она перекроет единственный, существующий с 1964 года, въезд на дворовую территорию возле дома. Въезд не заасфальтирован — это просто утоптанная земля с травой.

Сыновья Измаила Петровича сразу же по телефону связались с должностными лицами, имеющими отношение к проводимому ремонту дороги: заместителем председателя Слуцкого райисполкома, председателем Серяжского сельсовета, начальником ДРСУ № 125.

— Замперед исполкома сказал, что будет разбираться. Начальник ДРСУ сообщил, что его не интересует кто там живет, мол, у него есть проект, по которому он строго работает. А председатель сельсовета подытожил: «Втиснешься как-нибудь».

Несмотря на жалобы детей хозяина дома, дорожники построили остановку там, где и планировали — возле въездных ворот на территорию дома.

— Теперь на машине к дому уже не заедешь, «втиснуться не получится. Конечно, сам отец не ездит за рулем, но мы его постоянно привозим на автомобиле к дому. Он же инвалид 1 группы, передвигаться ему очень тяжело. А как же заехать во двор, если понадобиться привезти что-то по хозяйству? Почему размещение остановки не согласовали с жильцом дома? — недоумевает Николай Листопад.

Дети пожилого мужчины обратились в Миноблисполком с жалобой на произошедшую ситуацию, но для них это ничего не изменило.

— Миноблисполком отправил наше письмо рассматривать в КУП «Минскоблдорстрой». Но это же смешно — отправлять жалобу той организации, на действия которой мы жалуемся! — возмущается Николай.

Областные дорожники ответили, что расположение автобусной остановки было выбрано комиссионно и не требует дополнительного согласия.

— Единственное, что нам предложили — это перенести въездные ворота во двор. Мы отказались, потому что напротив ворот окажется огород — пахотная плодородная земля. Как мы ее будем переносить, сколько денег нам придется на это потратить? Или дорожники считают, что надо ездить по грядкам? Получается, что по закону вроде бы все правильно, а на деле…