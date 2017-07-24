Алесь Денисов: «Cегодня меня, завтра вас» 24.07.2017, 15:31

Алесь Денисов

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Гродненский музыкант прокомментировал решение худсовета при Мингорисполкоме, который признал низким его уровень исполнения.

В интервью tuzinfm.by один из лидеров группы «Дзецюкi» Алесь Денисов заявил:

- Есть в народе поговорка: если псу нечего делать, то он яйца лижет. Кажется, если чиновникам нечего делать, то они собираются на заседания. Для разбора творчества моей скромной личности, товарищ Скалабан и представители Мингорисполкома создали целую комиссию! Потеряли время и народные деньги, но не пропустили на сцену настоящее безкультурнае чмо. Народ может спать спокойно!

Я смущен и растерян. Не знаю как и реагировать. С одной стороны, меня вычеркнули из «экстремистов», что хорошо. Ведь я стараюсь не желать никому зла. Тем более, кого-то застрелить или взорвать. С другой стороны, громкое и грозное «экстремист» заменили на какого-то «неумеху». Немного обидно.

Нет, я ни на что не претендую. Я не Андреа Бочелли и Джо Сатриани в одному флаконе. Но надеюсь, что такие сидели в комиссии. Надеюсь, что в ближайшее время мы познакомимся с творчеством минских идеологов, которые сделают настоящее культурно-зрелищное мероприятие. Надеюсь, что они запишут такой музыкальный альбом, что все собаки, на радости, откусят себе яйца!

Я не верю в самый честный и справедливый. Дело Сергея Будкина считаю провальным с самого начала. Но нельзя молчать. Ведь создается прецедент. Обкатывается новый механизм запретов. Вполне невинный. Никакой политики. Низкий художественный уровень. Точка. Возможно завтра, чтобы признать «низкий художественный уровень» мероприятия или вообще творчества какого-музыканта, будут приглашать преподавателей из Белорусской государственной академии музыки. Действительно известных и уважаемых в музыкальном мире. И они проголосуют как надо, потому что не захочется терять свое место перед пенсией...

Сегодня меня, завтра - вас. Это - коллегам по цеху. А всем остальным - высочайшего художественного уровня на музыкальных мероприятиях!