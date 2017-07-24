Накипело: Перепалка в маршрутке в Гродно 33 24.07.2017, 16:14

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Пенсионерка выдала целую тираду в ответ на просьбу передать деньги за проезд.

Инцидент произошел накануне в маршрутном такси №10. Когда 62-летнюю женщину попросили передать оплату за поездку, она начала скандалить, выбила из рук девушки телефон. Та стала звонить в милицию, пишет сайт intex-press.by.

— Я тебе не обязана передавать! Ты молодая, а я устала! У меня свои проблемы! — кричит на видео разгневанная пассажирка и сама угрожает милицией девушке.

На защиту девушки встали пассажиры, что, впрочем, не успокоило разгневанную мадам.

Видеозапись инцидента заснял очевидец и разместил у себя на странице во ВКонтакте.