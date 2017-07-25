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В Дагестане белорус помог освободить из рабства двоих земляков

  • 25.07.2017, 10:32

Андрея Горбача и еще двух белорусов месяц заставляли трудиться бесплатно на кирпичном заводе.

В Дагестане волонтеры движения "Альтернатива" освободили из рабства сразу трех граждан Беларуси. В Дагестан они попали стандартным путем с площади трех вокзалов в Москве. Там какие-то незнакомцы пообещали им хорошую работу в республике. В итоге все трое остались без документов и вынуждены были работать на своих хозяев за еду, пишет kp.ru.

- Белорус Андрей Горбач приехал на заработки в Россию, после чего оказался на кирпичном заводе в дагестанском Каспийске, пробыл там около месяца, - уточнили в пресс-службе "Альтернативы". - Но он смог найти мобильный телефон и сообщить родственникам, что его держат в рабстве в Дагестане.

Также участники движения "Альтернатива" освободили в Дагестане уроженца Беларуси Александра Евлаша из города Мозырь и его земляка Виктора Страхаля из Бобруйска. Они находились около месяца на кирпичном заводе в селе Адиль-Янгиюрт Бабаюртовского района Дагестана. Эти мужчины познакомились с Андреем Горбачом, когда ехали под присмотром вербовщиков на автобусе из Москвы в Дагестан. Андрей также рассказал волонтерам об их судьбе и где их искать.

Сопротивления волонтерам "Альтернативы" владельцы кирпичных заводов не оказали, всех невольников отдали добровольно. На данный момент все трое бывших рабов благополучно вернулись домой.


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