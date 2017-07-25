Белорусский рубль снова сдал к доллару и евро 25.07.2017, 13:42

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На валютных торгах 25 июля американская валюта и евро второй день подряд подорожали.

Об этом сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0034 рубля (0,15%) и составил 2,2665 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0018 рубля (0,09%) до 1,9458 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0055 рубля (0,17%) и составил 3,2526 белорусского рубля за 100 российских.

Как раннее сообщал сайт Charter97.org, 24 июля доллар и евро подорожали на первых торгах недели.