закрыть
25 июля 2017, вторник, 17:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Вуз, в котором учился Лукашенко, не смог набрать студентов – даже на бесплатное

34
  • 25.07.2017, 15:49
  • 4,697

Некоторые высшие учебные заведения в Беларуси готовы объявить дополнительный набор.

Всего в стране по итогам вступительной кампании невостребованными остались более двух десятков бюджетных мест, пишет gazetaby.com.

По иронии судьбы, больше всего вакантных мест оказалось в Могилевском государственном университете им. Кулешова – в вузе, который в свое время окончил белорусский диктатор. Здесь незанятыми остаются шесть мест по специальности «физика и информатика» с дневной формой обучения.

Интересно, что на заочной форме обучения одно невостребованное место осталось как раз на специальности «история и обществоведческие дисциплины».

Отметим, что в западных странах вузы, в которых учились известные политики и главы государств, напротив, считаются более престижными – попасть туда можно либо за большие деньги, либо пройдя через жесткий отбор.


Мнение

Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі
Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты