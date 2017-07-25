Белорусских адвокатов заставят дать присягу 9 25.07.2017, 20:24

Это следует из новой редакции текста Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Закон решено дополнить статьей 11.1, которая так и называется «Присяга адвоката», передает belaruspartisan.org.

Согласно ей, «в порядке и сроки, установленные Белорусской республиканской коллегией адвокатов, адвокат, вступивший в члены территориальной коллегии адвокатов, приносит присягу адвоката следующего содержания:

«Я, (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)), торжественно клянусь честно и добросовестно выполнять обязанности адвоката, защищать права,

свободы и интересы клиентов, руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, законами Республики Беларусь и Правилами профессиональной этики адвоката».

Напомним, что адвокатура формально является независимым институтом, а присягу по определению дают «государевы люди», которые действуют от имени и по поручению Республики Беларусь – судьи, военнослужащие, сотрудники Следственного комитета и т. п. Адвокаты к таковым не относятся, потому присяга адвоката это своего рода юридический нонсенс.

Текст присяги тоже выглядит корректным только на первый взгляд. Так как хорошо известно, что Александр Лукашенко часто подменяет законы своими указами и декретами. Однако адвокаты не обязанности клясться на верность «источникам права», вышедшим из-под пера правителя.