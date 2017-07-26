Лучший показатель агонии режима 1 Евгений Ихлов

26.07.2017, 10:01

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Евгений Ихлов

Фото: RFE/RL

Власти все чаще используют слово «зато».

Впервые этот самоубийственный в исторической перспективе полемический приём советской власти предложил лукавый Лион Фейхтвангер в свой отвратительной книжонке "Москва 1937". Ранее коммунистами вполне отлично использовалась коминтерновская формула, что буржуазная демократия - это форма диктатуры. И, мол, лучше честная пролетарская диктатура 90% населения над 10%, чем лукавая, припудренная многопартийностью и многогазетностью диктатура буржуазная - 10% над 90...

Для советского народа, за год перетащенного от самодержавия к комиссародержавию, сиё было понятно. И для западного левого активиста, с которым при демократии обращались не лучше, чем сегодня обращаются с нестатусными оппонентами Путина, такая логика была приемлема. Но не для Фейхтвангера, на глазах которого Гитлер очевидно возглавил диктатуру 90 над 10 процентами.

Поэтому Фейхтвангер изобрёл формулу: "Советский Союз запрещает агитировать за утверждение, что дважды два - пять, в то время как фашистские диктатуры запрещают доказывать, что дважды два - четыре." Но зато компенсацией за смирение с таким запрещением, а также с несколько безвкусным восхвалением тов. Сталина в виде его огромного бюста у входа на выставку Рембрандта, является непрерывный рост уровня жизни.

Целых 40 лет открыто использовать довод о том, что лучше чечевичный суп на собственной коммунальной кухне, чем лагерная баланда, советская власть не решалась. Пробавлялись старыми коминтерновскими заготовками о подлинной и фальшивой демократии - с добавлением хрестоматийного "а зато у вас негров вешают". Но 40 лет назад "арахисовый фермер" Джимми Картер провозгласил приоритет прав человека основой американской мечты (вместо свободы и равенства шансов).

И тогда советские пропагандисты, поняв, что служивый интеллигент, уже ходящий на Таганку и в "Современник", ещё помнящий как читал Солженицына и запоем читающий Булгакова, на старую мякину не ведётся, а негров жалеть и не собирается, вернулись к тезису тов. Льва Зигмундовича Мокрощёкова... Да, сказали тогдашние пропагандисты, не менее ушлые, нежели нынешние, в СССР сажают за Солженицына и даже за статьи Сахарова, да воют глушилки, а с современным искусством можно знакомится две недели в году в одном выставочном помещении - в столице, на Малой Грузинской улице, около общежития консерватории...

Но зато - у вас есть социальная стабильность: вы можете до 60 лет (и дольше), сидеть в комнатёнке, перекладывая бумажки (а потом - и перфоленты), и получая - 100-120-140 и как финал - кандидатские 160 рублей... Страх безработицы или потери того, что сейчас называют ипотекой вам неизвестен. Пусть же под ваш лежачий камень вода не течёт - сидите в сухих штанах...

Всё это я рассказал, поскольку с удовольствием увидел, как Путин и его протоганисты, решившие пересидеть его, и мирно дождаться той агонии системы, которую назовут како-нибудь "оттепелестройкой", рьяно воскресили всю ту махрово-застойную демагогию.

Да, не надо трогать коррупцию и, как написали в очаровательной питерской прокламации, обращенной ректоратом к студенческим массам накануне 12 июня, "затрагивать больные вопросы нашего общества" - иначе всё рухнет. И будет Октябрь-17. Ведь всем известно, что наше общество держится только на раболепии, воровстве и страхе - и больше не на чем. И не надо подрывать его устоев... Не надо ходить на демонстрации - тебя незаконно побьёт полиция... Но зато у тебя есть "Одноклассники"... (в уже забытом клипе это называлось "мальчик, подумай, не будь марионеткой в чужих руках"). Будь марионеткой - в своих руках...

Но что радует - такой полемический приём - лучший показатель агонии режима. Кстати, и ведь фейхтвангеровская демагогия не сработала - рассуждающие западные левые предпочитали тогда Четвёртый интернационал.

Евгений Ихлов, Фейсбук