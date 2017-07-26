Александр Ермакович: У нас все шансы пройти дальше 2 26.07.2017, 10:11

Александр Ермакович

Фото: Getty Images

Главный тренер БАТЭ рассказал о перспективах борисовчан в ЛЧ.

Александр Ермакович прокомментировал результат матча против «Славии» (0:1), пишет «Трибуна».

– Очень сложный матч получился. Красная карточка Яблонскому повлияла на развитие игры. Хорошо, что в такой ситуации мы не пропустили больше. Это оставляет нам шансы в ответной игре добиться положительного результата.

- Как прокомментируете момент с пенальти? Согласны с решением рефери?

– Пока не смотрел повтор того эпизода. Сложно сказать, был там пенальти или нет.

- Согласны ли с утверждением, что БАТЭ лучше играет на чужом поле?

– Наверное, для любой команды лучше играть дома. Если вы имеете в виду матчи с армянским «Алашкертом», то мы и в первой встрече имели преимущество, но не воплотили его в голы. Сейчас постараемся дома приложить все усилия, чтобы пройти дальше, – сказал Ермакович.