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Доллар и евро дорожают третий день подряд

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  • 26.07.2017, 13:41

Белорусский рубль третьи торги подряд сдает к евро и американской валюте.

По итогам валютных торгов в Минске 26 июля курс евро вырос на 0,0006 рубля (0,03%) и составил 2,2671 рубля. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Курс доллара увеличился на 0,0047 рубля (0,24%) до 1,9505 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0017 рубля (0,05%) и составил 3,2543 белорусского рубля за 100 российских.


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