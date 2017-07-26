Завтра в Беларуси ожидается до +29 градусов 1 26.07.2017, 18:43

В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются 27 июля в Беларуси, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер ночью будет слабым, днем южный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, днем будет плюс 23-29 градусов.