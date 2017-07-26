Видеофакт: на Гродненщине водитель обнаружил стадо хромых коров 11 26.07.2017, 21:20

В сети появилось странное видео с хромыми коровами.

Видео выложил на канале youtube пользователь Андрей Байко 24 июля. Действие происходит в деревне Липнишки Ивьевского района Гродненской области, сообщает kp.by.

- Все коровы идут с поля, все хромают. Едва ноги тянут. Что это за ферма такая? – задается вопросом водитель, пропускающий коров на дороге. – У всех разбитые и больные ноги. Куда эти коровы попали? Все стадо! Ни одна нормально идти не может. Ужас!

Также мужчина сообщает пользователям канала, что ферма с хромыми коровами находится возле Липнишек.

Опуская автомобильное стекло, мужчина спрашивает у погоняющей стадо женщины:

- А чего ваши коровы все хромают?

На что ему отвечают:

- На мясо хочуць!