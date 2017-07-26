Литва поддержала санкции против РФ вопреки мнению Еврокомиссии 26.07.2017, 21:40

Даля Грибаускайте

Даля Грибаускайте приветствует санкции США в отношении России.

В среду, 26 июля, президент Литвы Даля Грибаускайте выразился довольство планам Соединенных Штатов о введении новых санкций в отношении Российской Федерации.

Об этом информирует портал Delfi.

Отмечается, что такая позиция президента Литвы идет вразрез с выраженной официальными представителями Брюсселя обеспокоенностью по поводу мер, утвержденных Палатой представителей Америки во вторник.

«Принципиальная позиция Конгресса США - это серьезный сигнал для России, потерянные энергетическим проектам Кремля и вмешательства во внутреннюю политику других стран не будет», - подчеркнула Грибаускайте.

Помимо Еврокомиссии, которая пообещала принять меры, если новые санкции будут вредить интересам ЕС, Германия, Франция и Австрия раскритиковали новые ограничительные меры.