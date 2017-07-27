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Как эмоции сделали Виолетту Скворцову чемпионкой и звездой сети

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  • 27.07.2017, 8:46
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Белорусская легкоатлетка рассказала, почему ушла с пьедестала во время исполнения не того гимна.

Ставшая звездой YouTube легкоатлетка Виолетта Скворцова в интервью tut.by призналась, что не считает свой уход с пьедестала из-за не того гимна геройским поступком и что ей потребовалась защита от злых комментариев в интернете. Решение уйти она назвала эмоциональным и считает, что именно эмоции позволили ей победить на юниорском чемпионате Европы в тройном прыжке.

«Пошел резонанс, и Алина Талай c Вадимом Девятовским защитили меня»

— Более трех миллионов просмотров на YouTube собрало видео, на котором вы в знак несогласия покидаете пьедестал. В течение трех дней во вкладке «Тренды» оно было в лидерах, затем поднялось на первую строчку, вдвое опережало трейлер к фильму «Тор: Рагнарек», опубликованный на канале MARVEL Россия. Это нормально?

— Понимаю интерес. Мне приходит много сообщений в соцсетях с теплыми словами. Люди пишут, что их вдохновил мой поступок. Я же не считаю, что сделала что-то героическое или поступила плохо. Всего лишь выразила уважение к своей стране.

— Когда зазвучал не тот гимн, вы изменились в лице. В мимике читалось, что вы сомневались в том, как поступить.

— Действительно, понимала, что, сойдя с пьедестала, нарушу процедуру награждения, за что могут быть последствия не только в отношении меня, но и нацкоманды и федерации. И все же поддалась эмоциональному порыву. Ну не могла я оставаться на месте! Анализировать свои действия сложно. Родные мне люди, друзья понимают, что в стрессовой ситуации принятое решение нормально для меня. Я тихонько спустилась с верхней ступеньки пьедестала и дослушала в сторонке гимн, как я теперь уже знаю, Боснии и Герцеговины.

Думаю, поступила правильно. Некрасиво было бы бегать по стадиону, размахивать руками и кричать, что это не мой гимн. Я же спокойно сообщила об этом организаторам. Сил на то, чтобы после такого инцидента вернуться на пьедестал и вместе с другими призерами улыбаться и позировать перед фотокамерами, не чувствовала.

Очень благодарна девчонкам за то, что они появились на повторном награждении, хотя могли не приходить. Я перед ними извинилась за то, что ушла в прошлый раз, ведь это было не только мое награждение, но и их тоже.

А что касается миллионов просмотров и бурных обсуждений, то считаю, что мой поступок не заслуживает такого внимания. Оно меня смущает, как и выплеснувшийся негатив. Хочу жить, как и раньше, и спокойно тренироваться.

— Вы согласны, что спор на форумах ведется из-за несогласия в обществе насчет государственных символов?

— Да, так что стараюсь не читать комментарии в интернете. Не хочу расстраиваться, вступать в полемику. Все равно люди много говорят о том, что не относится к теме.

Интервью прервало поздравление в адрес Виолетты с победой от Алины Талай, прошедшей мимо.

— Ой, привет, Алина! Спасибо!

— А ведь Алина посвятила вам пост одобрения в Facebook.

— Она и Вадим Анатольевич Девятовский. Спасибо им за поддержку! Пошел резонанс, и они…

— …защитили вас?

— Как оказалась, защита требовалась от нашего населения. Каждый имеет право на свое мнение, и любое мнение нужно уважать.

Хочу лишь дополнить, что, когда ты находишься на соревнованиях вдали от дома, государственные символы на форме, гимн в твою честь — то немногое, что позволяет сохранять связь с родиной. А еще люди годами тренируются ради мгновений победы. По себе могу сказать, что долго шла к тому, чтобы завоевать золото столь серьезного старта, как юниорский чемпионат Европы. Мечтала пробежать по стадиону с флагом и сделала это. Хотела услышать гимн своей страны. Пусть во время повторного награждения, но это тоже случилось.

«Кто бы мог подумать, что прыгну так далеко»

— В ходе соревнований в четвертой попытке француженка Илиноис Гуилламе опередила вас на 3 см и вышла на промежуточное первое место. Можно ли сказать, что это вас раззадорило?

— Когда со второй попытки я прыгнула 13,94 м, это уже был успех! А как иначе? Все-таки личный рекорд и рекорд страны в юниорском возрасте. Промелькнула мысль, что золотая медаль никуда не денется от меня. Когда же Илиноис превзошла мой результат, стали переглядываться с ней.

— Это была битва взглядов, как в боксе?

— Да, пробежала искра между нами. Дух соперничества все-таки движет спортсменами.

— Так какую роль в победе на Евро сыграла эмоция?

— Она стала определяющей. Не уверена в том, что без борьбы с Гуилламе, спортивного азарта прыгнула бы на 14,21 м. А еще ветер немного помог. Его порывы превышали допустимое значение на 0,4 метра в секунду, поэтому результат не засчитали как обновление рекорда и норматив для отбора на взрослый чемпионат мира, который пройдет в августе в Лондоне.

— Расстроены?

— Рановато мне на мировое первенство. В любом случае, к нему нужно было готовиться, чего мы не делали. Кто бы мог подумать, что прыгну так далеко!

— Получается, что эмоция помогла победить, на эмоциях сошли с пьедестала. Вы импульсивная девушка?

— Скажу так: обычно я стараюсь подумать, прежде чем что-либо предпринять.

— От чего в принципе зависит дальность прыжка?

— От набранной скорости и умения ее удерживать в ходе прыжковой работы. Конечно, скорость немного гасится после отталкивания, короткого движения во время скачка и широкого — в шаге. Чем выше остается скорость, тем лучше результат. Как разбегаюсь? Стопами отсчитываю место, откуда начинаю бежать к яме. Обычно это 111 стоп. После нескольких попыток расстояние до планки немного корректируется.

Скорость, в свою очередь, зависит от технических моментов и силы.

— По вам и не скажешь, что работаете со штангой.

— А как же без нее? Делаем и рывки, и взятие веса, и приседания со штангой. Да, есть у меня небольшие проблемы на силовых тренировках, но, тем не менее, дважды в неделю хожу на них. Без силы никуда в любом виде спорта, пожалуй, за исключением шахмат.

«Очень люблю яму!»

— Что побудило вас стать легкоатлеткой?

— В шестом классе отчего-то подумалось, что хочется заниматься спортом и именно легкой атлетикой. Спустя неделю, как детскую голову посетила эта мысль, к нам на урок физкультуры пришла тренер Татьяна Сторожева. Она посмотрела, как ребята справлялись с нормативами, и предложила мне прийти на тренировку по легкой атлетике. Сразу же согласилась.

Начинала со спринта, пробовала силы в беге с барьерами и прыжках в длину. Татьяна Алексеевна предложила исполнить тройной прыжок. Сразу стало получаться, несмотря на то, что это сложно-координационная дисциплина. Позже переехала из родного Витебска в Минск, куда позвал мой нынешний тренер Владимир Шагун.

— В игровых видах спортсмены получают драйв от забитых голов. А что же вы?

— Наверное, кому-то покажется, что валяться в песке — не самое приятное занятие. А я вот в восторге от разбега, прыжкового момента и приземления! Когда все получается, ощущения непередаваемые. Очень люблю яму!

— «Яма» — это спортивный жаргон?

— Нет, почему же? Именно так прописывают в литературе по легкой атлетике площадь трассы с песком. Как по-другому назвать это место?

— Например, «песочница».

— Вот «песочница» — это уже жаргон!

— Приземление всегда мягкое? Футболисты-пляжники жалуются на качество песка на площадках в Беларуси. В редких местах используют речной песок.

— Случается, что песок жестковат, как в столичном легкоатлетическом манеже. Но нет, во время тренировок здесь я не страдаю. А вот в манеже при университете физкультуры песок белый, мягкий. Видимо, как раз речной. Ничего не чувствую, когда прыгаю в яму на базе БГУФК.

— Вы говорили о желании вернуться к нормальной жизни после того, как оказались в центре внимания. Как она будет выглядеть?

— Я поступила в БГУФК после окончания РГУОР (Республиканское государственное училище олимпийского резерва. — Прим. ред.). Пока что будет удобнее развиваться в спорте, обучаясь в этом университете. По Витебску соскучилась. Давно уже не виделась с шестилетним братиком, как и со всеми родными, так что собираюсь домой.

В Витебске обязательно хочу встретиться со своим первым тренером Татьяной Алексеевной. Она встречала меня в аэропорту, однако общение наше получилось коротким. Одновременно приятно и неудобно, что так вышло.


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