закрыть
27 июля 2017, четверг, 14:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Рецепт усмирения Путина

3
  • 27.07.2017, 11:59
  • 9,282

Украинский генерал назвал эффективный вариант взаимодействия с Кремлем.

Чтобы "усмирить" страну-агрессора – Россию, - "нормандский" формат должен быть усилен "серьезными мировыми игроками", прежде всего, Великобританией и США, а также Польшей и, возможно, Китаем.

Такое мнение "Обозревателю" высказал генерал-лейтенант запаса ВС Украины Дмитрий Уманец.

"Чтобы как-то усмирить Путина, нужно мощное включение дополнительных игроков по нашей теме. В нормандский формат, прежде всего, должна войти Великобритания, США и, безусловно, Польша, как наш сосед, который боится Россию не меньше, чем мы. Необходимо подключать серьезных мировых игроков", - убежден он.

"Было бы неплохо, если бы к этому вопросу подключился и Китай, но Китай сейчас занимает наблюдательную позицию, тем более что в России у них свои интересы – и экономические, и территориальные", - заметил генерал.

Он убежден в том, что предложения "идти войной" или вести двусторонние переговоры с Россией неприемлемы. По мнению Уманца, наиболее эффективный вариант отражения российской агрессии – военно-политический. "Политики должны работать в своем направлении, а мы, военные, должны ковать оружие, готовить армию", - сказал он.

В этом контексте генерал подчеркнул, что задача укрепления обороноспособности страны "не снимается никогда", поскольку слабость армии – это то, чем не преминет воспользоваться противник. "Если бы в 2014 году Путин чувствовал, что у нас есть определенная защита, что мы можем дать по зубам, никаких шагов он бы не делал. Но он воспользовался нашей слабостью и нанес удар ножом в спину", - заявил Уманец.


Мнение

Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра