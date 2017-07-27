Рецепт усмирения Путина 3 27.07.2017, 11:59

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Украинский генерал назвал эффективный вариант взаимодействия с Кремлем.

Чтобы "усмирить" страну-агрессора – Россию, - "нормандский" формат должен быть усилен "серьезными мировыми игроками", прежде всего, Великобританией и США, а также Польшей и, возможно, Китаем.

Такое мнение "Обозревателю" высказал генерал-лейтенант запаса ВС Украины Дмитрий Уманец.

"Чтобы как-то усмирить Путина, нужно мощное включение дополнительных игроков по нашей теме. В нормандский формат, прежде всего, должна войти Великобритания, США и, безусловно, Польша, как наш сосед, который боится Россию не меньше, чем мы. Необходимо подключать серьезных мировых игроков", - убежден он.

"Было бы неплохо, если бы к этому вопросу подключился и Китай, но Китай сейчас занимает наблюдательную позицию, тем более что в России у них свои интересы – и экономические, и территориальные", - заметил генерал.

Он убежден в том, что предложения "идти войной" или вести двусторонние переговоры с Россией неприемлемы. По мнению Уманца, наиболее эффективный вариант отражения российской агрессии – военно-политический. "Политики должны работать в своем направлении, а мы, военные, должны ковать оружие, готовить армию", - сказал он.

В этом контексте генерал подчеркнул, что задача укрепления обороноспособности страны "не снимается никогда", поскольку слабость армии – это то, чем не преминет воспользоваться противник. "Если бы в 2014 году Путин чувствовал, что у нас есть определенная защита, что мы можем дать по зубам, никаких шагов он бы не делал. Но он воспользовался нашей слабостью и нанес удар ножом в спину", - заявил Уманец.