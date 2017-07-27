Додону не дали пойти путем Лукашенко 8 27.07.2017, 13:52

Игорь Додон

Конституционный суд Молдовы запретил проведение референдума о расширении полномочий президента.

Конституционный суд Молдовы признал незаконным консультативный референдум о расширении президентских полномочий, который был инициирован президентом страны Игорем Додоном, сообщает ava.md.

Председатель Конституционного суда Тудор Панциру заявил, что рассмотрение по запросу либералов завершено и принято решение, что референдума не будет.

Согласно конституции страны, президент не обладает соответствующими полномочиями. Он не имеет права распускать парламент, а значит, число депутатов останется таким же.

Председатель Конституционного суда заявил, что новых полномочий у Додона не будет.

Напомним, 29 марта президент Молдовы Игорь Додон объявил о проведении 24 сентября 2017 года всенародного консультативного референдума.

По словам Додона, референдум - это вынужденная мера, поскольку правящий режим блокирует все инициативы президента.

Избирателям, в частности, должны были предложить ответить на вопрос: об аннулировании так называемого "закона о миллиарде", о расширении полномочий президента, о снижении числа депутатов парламента с нынешних 101 до 71, о введении в школьный курс "Истории Молдовы" вместо нынешней "Истории румын".