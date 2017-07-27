закрыть
27 июля 2017, четверг, 14:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Додону не дали пойти путем Лукашенко

8
  • 27.07.2017, 13:52
Игорь Додон

Конституционный суд Молдовы запретил проведение референдума о расширении полномочий президента.

Конституционный суд Молдовы признал незаконным консультативный референдум о расширении президентских полномочий, который был инициирован президентом страны Игорем Додоном, сообщает ava.md.

Председатель Конституционного суда Тудор Панциру заявил, что рассмотрение по запросу либералов завершено и принято решение, что референдума не будет.

Согласно конституции страны, президент не обладает соответствующими полномочиями. Он не имеет права распускать парламент, а значит, число депутатов останется таким же.

Председатель Конституционного суда заявил, что новых полномочий у Додона не будет.

Напомним, 29 марта президент Молдовы Игорь Додон объявил о проведении 24 сентября 2017 года всенародного консультативного референдума.

По словам Додона, референдум - это вынужденная мера, поскольку правящий режим блокирует все инициативы президента.

Избирателям, в частности, должны были предложить ответить на вопрос: об аннулировании так называемого "закона о миллиарде", о расширении полномочий президента, о снижении числа депутатов парламента с нынешних 101 до 71, о введении в школьный курс "Истории Молдовы" вместо нынешней "Истории румын".


Мнение

Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра