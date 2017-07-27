Мелания и Иванка Трамп попали в список самых красивых политиков Вашингтона 1 27.07.2017, 15:15

Фото: People

Cтаршая дочь Трампа и ее муж Джаред Кушнер занимают должности помощников американского лидера.

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания и его старшая дочь Иванка вошли в число самых красивых политиков, проживающих в Вашингтоне. Список составило издание The Hill (перевод — lenta.ru).

47-летняя первая леди США рассказала порталу, что не любит экспериментировать в вопросах стиля и одевается в зависимости от того или иного мероприятия. 35-летняя Иванка сообщила, что любит медитировать на свежем воздухе вместе со своими детьми.

Список The Hill составлен в алфавитном порядке. Кандидаты выдвинуты на основании мнения их коллег, друзей и читателей.

Дональд Трамп, победивший на прошедших в ноябре президентских выборах, женат в третий раз. Он вступил в брак с Меланией Кнавс, которая моложе его на 24 года, в 2005-м. У них есть общий сын Бэррон.

Иванка Трамп — предприниматель, фотомодель и писатель, одна из трех детей от брака Трампа с чехословацкой спортсменкой и фотомоделью Иваной Зельничковой-Трамп. В настоящее время Иванка и ее муж Джаред Кушнер занимают должности помощников американского лидера.