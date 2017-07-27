закрыть
27 июля 2017, четверг, 18:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Мелания и Иванка Трамп попали в список самых красивых политиков Вашингтона

1
  • 27.07.2017, 15:15
Фото: People

Cтаршая дочь Трампа и ее муж Джаред Кушнер занимают должности помощников американского лидера.

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания и его старшая дочь Иванка вошли в число самых красивых политиков, проживающих в Вашингтоне. Список составило издание The Hill (перевод — lenta.ru).

47-летняя первая леди США рассказала порталу, что не любит экспериментировать в вопросах стиля и одевается в зависимости от того или иного мероприятия. 35-летняя Иванка сообщила, что любит медитировать на свежем воздухе вместе со своими детьми.

Список The Hill составлен в алфавитном порядке. Кандидаты выдвинуты на основании мнения их коллег, друзей и читателей.

Дональд Трамп, победивший на прошедших в ноябре президентских выборах, женат в третий раз. Он вступил в брак с Меланией Кнавс, которая моложе его на 24 года, в 2005-м. У них есть общий сын Бэррон.

Иванка Трамп — предприниматель, фотомодель и писатель, одна из трех детей от брака Трампа с чехословацкой спортсменкой и фотомоделью Иваной Зельничковой-Трамп. В настоящее время Иванка и ее муж Джаред Кушнер занимают должности помощников американского лидера.


Мнение

Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра