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Экс-глава Минфина РФ заявил о росте числа экономических протестов в стране

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  • 27.07.2017, 20:47
Алексей Кудрин

Россияне недовольны экономической ситуацией в стране.

Бывший глава Минфина России, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в четверг, 27 июля, заявил, что в РФ увеличилось количество протестов, связанных с ухудшением экономической ситуации, сообщает Reuters.

«Количество экономических протестов, очевидно, увеличилось. Последние три года были годами падения экономики и снижения жизненного уровня населения. Конечно, это создает почву для экономических протестов», — пояснил Кудрин.

Он отметил, что в России возросло число проблемных предприятий, проводятся многочисленные увольнения, ликвидируются банки.


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