Видеофакт: в РФ прогремел мощный взрыв на газопроводе 27.07.2017, 21:52

Высота столба пламени превысила двадцатиэтажный жилой дом.

Сегодня, 27 июля, в 21 километре на северо-востоке от города Ивдель Свердловской области (Россия) взорвался газопровод «Игрим-Серов-Нижний Тагил».

Об этом сообщает Tagilcity.ru.

Высота столба пламени превышает двадцатиэтажный жилой дом.

Причиной взрыва стала разгерметизация газопровода, нарушений режима газотранспортной системы при этом не произошло.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

По предварительной информации, разгерметизировался газопровод диаметром 1020 мм. Лес вокруг предприятия не загорелся, а угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет.

На месте работают аварийно-спасательные команды.