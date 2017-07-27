Видеофакт: в РФ прогремел мощный взрыв на газопроводе
- 27.07.2017, 21:52
Высота столба пламени превысила двадцатиэтажный жилой дом.
Сегодня, 27 июля, в 21 километре на северо-востоке от города Ивдель Свердловской области (Россия) взорвался газопровод «Игрим-Серов-Нижний Тагил».
Об этом сообщает Tagilcity.ru.
Высота столба пламени превышает двадцатиэтажный жилой дом.
Причиной взрыва стала разгерметизация газопровода, нарушений режима газотранспортной системы при этом не произошло.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
По предварительной информации, разгерметизировался газопровод диаметром 1020 мм. Лес вокруг предприятия не загорелся, а угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет.
На месте работают аварийно-спасательные команды.