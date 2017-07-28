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В Узбекистане арестовали дочь экс-президента Каримова

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  • 28.07.2017, 9:53
Гульнара Каримова

Гульнару Каримову обвиняют в коррупции и отмывании крупных сумм денег.

Дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, сообщает ria.ru со ссылкой на управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры.

Дочь экс-главы государства была взята под стражу.

Уточняется, что Каримову обвинили "по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан".

По данным Генпрокуратуры, во время уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении трех частных компаний выяснилось, что Каримова могла непосредственно содействовать преступной деятельности.

Также Ташкент обратился к ряду стран, в том числе и России, с просьбой арестовать "активы преступной группы, с которой была связана Каримова".

"По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1,394 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллионов франков", — говорится в сообщении.

В частности, в Швейцарии правоохранители нашли 777,8 миллиона долларов и виллы в городе Колони стоимостью 18,5 миллиона франков. Также преступной группе принадлежали деньги и недвижимость во Франции, Гонконге, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании.

В России узбекские следователи нашли активы на шесть миллионов долларов, пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и восемь квартир в Москве, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более двух миллионов долларов.


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