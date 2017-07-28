Билл Гейтс за полдня вернул звание самого богатого человека в мире 28.07.2017, 14:22

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Билл Гейтс

ФОТО: GETTY IMAGES

Ровно на столько основатель Microsoft уступил первенство владельцу Аmazon Джеффу Безосу.

Как отмечает «Биржевой лидер», состояние многих богатейших землян зависит от котировок акций, принадлежащих им компаний.

27 июля в результате скачка курса акций компании Аmazon на 1,6 процента вверх ее создатель стал обладателем состояния в 90,4 миллиарда долларов. Тем самым Джефф Безос обошел Билла Гейтса, состояние которого оказалось на 400 миллионов долларов меньше.

Однако к концу торгов на бирже акции Аmazon пошли вниз и состояние Безоса опустилось до 88,7 миллиарда долларов. К тому моменту Гейтс тоже немного потерял, но все равно вернул себе первую строчку, имея в активе 89,8 миллиарда долларов.

Третьим богатейшим человеком планеты является Амансио Ортега из Испании. У владельца сети магазинов H&M, Mango, Bershka, Zara и других 83,5 миллиарда долларов.

Инвестор Уоррен Баффетт занимает четвертое место. У него 74,4 миллиарда долларов.

Замыкает топ-5 богатейших землян Марк Цукерберг. У основателя социальной сети Facebook 70,9 миллиарда долларов.