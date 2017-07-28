Кофе для белорусов может резко подорожать 4 28.07.2017, 14:32

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Экономисты прогнозируют рост цен на утренний напиток.

В Беларуси могут вырасти цены на кофе. В России они уже поднялись. В нашей стране бизнес еще распродает старые запасы, закупленные по старым ценам. Однако партнеры белорусских кофейных компаний уже предупредили их об увеличении стоимости новых партий.

Как сообщает sb.by, со ссылкой на гендиректора компании «Ionia» Александра Лунькова, поставщики ссылаются на снижение производства кофе, что приведет к росту закупочных цен. Когда в Беларуси могут вырасти цены, Луньков не сообщил. В России его ожидают к Новому году. По данным ФТС РФ цена импорта поднимется более, чем на 20%. В Беларуси прирост в процентах может составить меньше за счет большей стабильности рубля.

В июньском отчете о состоянии мирового рынка кофе МСХ США оценило мировое производство кофе в сезоне 2017/18 в 9,54 млн. т, что примерно соответствует показателям 2016/17 маркетингового года. Стабильными будут и объемы международной торговли в 6,66 млн. т. Итоговые запасы при этом снизятся с 2,1 млн. т до 2,04 млн. т.

Основным источником роста цен станет сокращение производства кофе в Бразилии. Урожай арабики уменьшится на 304 тыс. т до 2,43 млн. т. Производство робусты вырастет на 66 тыс. т до 696 тыс. т. В целом Бразилия сможет предложить на 238 тыс. т кофе меньше. Объем производства окажется самым низким за последние 6 лет из-за сухой и засушливой погоды в основном регионе возделывания кофе.

По данным международной кофейной организации мировой рынок продукта остается дефицитным с 2013 года.