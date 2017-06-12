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Диктатор солгал о ценах после деноминации

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  • 12.06.2017, 10:20

Средний продовольственный чек белоруса заметно «потяжелел».

«Роста цен в связи с деноминацией не будет», — заявил в июне прошлого года Александр Лукашенко. При этом эксперты прогнозировали, что стоимость некоторых товаров может вырасти из-за округления.

Портал tut.by сравнил, как нынешние ценники отличаются от тех, что были в июне прошлого года — в последний месяц перед деноминацией.

В июле прошлого года мы уже проверяли, изменились ли цены на товары после деноминации. Тогда стоимость половины из двадцати выбранных нами позиций отличалась: что-то подорожало, а что-то — подешевело. Цены на одни товары изменились, скорее всего, из-за сезонности (к примеру, на картофель или капусту), на другие — из-за роста закупочных цен на импорт (например, на яблоки и на чай). Но в некоторых случаях рост или падение цены не поддавался какому-то логическому объяснению.

Теперь мы взяли чеки за июнь прошлого года из трех минских магазинов разных торговых сетей и посмотрели, сколько стоят те же товары сейчас. Во всех трех случаях чек за это время «потяжелел» — от 2,34 до 5,95 рубля, что составляет от 8 до 11% от общей суммы покупки. Получается, что подорожание было на уровне годовой инфляции в стране, которая в 2016 году, к примеру, составила 10,6%.

Набор товаров в «Виталюре», цены на который мы сравнили, подорожал на 8%, в Green — на 9%, а в «Короне» — на 11%. Отметим, что наборы товаров, цены на которые мы сравнивали, в каждой из трех торговых сетей разные. Также нужно сделать поправку на то, что некоторые товары в июне прошлого года могли продаваться со скидками.

Существеннее всего за год изменилась цена фарша «Любительский» (с 64900 рублей старыми до 8,39 рублей новыми), туалетной бумаги Veta Aroma (с 13900 рублей старыми до 1,79 рублей новыми), чая Tess Pleаsure (с 22900 рублей старыми до 3,32 рублей новыми), бананов (с 20900 рублей старыми до 2,99 рублей новыми). При этом некоторые товары стали дешевле, в том числе питьевая вода «Святой источник», крыло цыпленка-бройлера и газированный березовый сок.


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