Apple выпустит три новых телефона в этом году

Apple выпустит три новых телефона в этом году1
- 28.07.2017, 18:15
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Любителей «яблочных» смартфонов ожидает сюрприз.
Достоверно о новых телефонах Apple практически ничего не известно. В этом году в Apple довольно эффективно побороли утечки конфиденциальной информации, пишет expert.ua.
Но кое-что о самой главной премьере Apple мы все-таки знаем. В том числе, что, вероятно, планируется выпуск сразу трех новых телефонов.
Но давайте разберемся со всей имеющейся информацией по-порядку.
Дата презентации
В последние годы Apple совершенно предсказуемо проводит презентации iPhone в первые недели сентября. так,что в этом году, почти наверняка Apple проведет мероприятие примерно 12-13 сентября.
Линейка
Большим сюрпризом этого года станет то, что почти наверняка будет представлено сразу три новинки- iPhone 7s и 7s Plus, как и ожидалось, а также еще один гаджет, отличающийся более высокой ценой и самым непредсказуемым дизайном, который только можно представить.
Этот гаджет, по слухам, названный iPhone Pro, iPhone 8, iPhone Edition или даже Apple Phone, станет настоящим хитом.
Ожидается, что у этой модели будут почти все функции iPhone, а также некая совершенно новая технология отображения, уникальный экран и многое другое.