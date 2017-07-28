Apple выпустит три новых телефона в этом году 1 28.07.2017, 18:15

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Любителей «яблочных» смартфонов ожидает сюрприз.

Достоверно о новых телефонах Apple практически ничего не известно. В этом году в Apple довольно эффективно побороли утечки конфиденциальной информации, пишет expert.ua.

Но кое-что о самой главной премьере Apple мы все-таки знаем. В том числе, что, вероятно, планируется выпуск сразу трех новых телефонов.

Но давайте разберемся со всей имеющейся информацией по-порядку.

Дата презентации

В последние годы Apple совершенно предсказуемо проводит презентации iPhone в первые недели сентября. так,что в этом году, почти наверняка Apple проведет мероприятие примерно 12-13 сентября.

Линейка

Большим сюрпризом этого года станет то, что почти наверняка будет представлено сразу три новинки- iPhone 7s и 7s Plus, как и ожидалось, а также еще один гаджет, отличающийся более высокой ценой и самым непредсказуемым дизайном, который только можно представить.

Этот гаджет, по слухам, названный iPhone Pro, iPhone 8, iPhone Edition или даже Apple Phone, станет настоящим хитом.

Ожидается, что у этой модели будут почти все функции iPhone, а также некая совершенно новая технология отображения, уникальный экран и многое другое.