Новополочанин поймал огромного сазана прямо в городе 5 29.07.2017, 14:49

Фото с сайта kp.by

Улов потянул почти на 13 килограммов – это личный рекорд рыболова с 50-летним стажем.

Огромного сазана изловил житель Новополоцка Николай Турловский. 91,5 сантиметра, 12, 960 граммов – для рыболова с 50-летним стажем это личный рекорд. Сомов и больших ловил, рассказывает kp.by Николай Степанович. А вот такой большой сазан на крючок угодил впервые.

- На рыбалку я хожу почти каждый день с одиннадцати лет. В детстве в школу ходил мимо озера. Прятал там удочки и, бывало, вместо уроков убегал рыбачить. Сейчас я на пенсии, но работаю дворником. По утрам хожу на Западную Двину. Никуда не езжу, прямо в городе ловлю. От работы минут пять ходьбы. Эту рыбу я поймал 26 июля. В половине пятого пришел на реку. Забросил спиннинг, и почти сразу он клюнул. А вот с тем, как вытащить рыбу, пришлось повозиться – леска на спиннинге на такой вес не рассчитана. Больше получаса то подтягивал, то выпускал. Подтянул к берегу поближе, зашел в воду, вынес.

Фото с сайта kp.by

Когда Николай Степанович нес добычу домой, пакет от тяжести рыбы разорвался. Прохожие, увидев, какое чудо он тащит, ахали и фотографировали рекордный улов.

В сазане оказалось около трех килограммов икры. Ели всей семьей. Блинчиков с икрой наделали, шутили – жаль, что не красная! Из головы сварили уху. Сам же Николай Степанович признается, что больше всего любит карасей в сметане и с лучком – и есть, и готовить.