Шесть советов о том, как уснуть в жаркую погоду 5 3.07.2017, 16:23

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Когда за день люди и так перегреваются, а вечером температура в доме не падает, уснуть становится крайне трудно.

Люди вытирают с себя выступивший пот, ворочаются, по несколько раз меняют подушку на холодную сторону, встают выпить воды и снова ложатся. Утро после такой ночи кажется тяжелым и совсем не бодрым.

Эксперты портала PureWow (перевод – nv.ua) поделились шестью полезными советами о том, как облегчить жаркую летнюю ночь и уснуть без проблем.

1. Принимайте душ непосредственно перед сном. Принимая прохладный душ, вы понижаете температуру тела и засыпать становится более комфортно и свежо.

2. Когда просыпаетесь, зашторивайте окна. Как только вы проснулись, распахните шторы. Пусть от солнечных лучей ваш организм получает ценный витамин D, который повышает уровень серотонина и подымает настроение. Но как только вы соберетесь на работу, зашторьте окна, чтобы комната не нагревалась в течение дня и вы засыпали в более прохладном помещении.

3. Используйте подушку с гречневой шелухой. Большинство из нас привыкло к пуховым, перьевым или подушкам с холлофайбером. Для облегчения сна жарким летом стоит попробовать подушку с гречневой шелухой. Такая подушка способствует лучшей вентиляции воздуха. В дополнение к своим охлаждающим свойствам, гречневые подушки принимают анатомическую форму головы человека и позволяют мышцам шеи и спины расслабиться.

4. И шелковую наволочку. Шелк является естественным регулятором температуры, поэтому, когда подушка покрыта шелковой наволочкой, кожа головы и лица «дышит», а жара переносится легче.

5. Выбирайте постельное белье с меньшим количеством нитей. Чем меньшая плотность ткани постельного белья, тем легче уснуть в разгар лета. Чем меньше нитей, тем лучше воздухопроницаемость тканей.

6. Засыпайте в одиночку. Возможно, вы привыкли засыпать в обнимку с мужем или женой, возможно ночью у вас в ногах спит собака. Но чтобы уснуть жаркой летней ночью, лучше засыпать одному. Дополнительное тело рядом – это дополнительная температура. Чтобы уснуть без проблем, важна циркуляция воздуха. Чем более просторная комната и спальное место, тем лучше.