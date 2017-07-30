Революция - это шанс на мир 7 Игорь Эйдман

30.07.2017, 17:59

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Игорь Эйдман

Только революция может ликвидировать путинский режим.

Лев Шлосберг пишет о том, что сейчас единственная альтернатива революции - выборы, и продолжает: «Каждому стороннику революции я задаю один вопрос: «Вы готовы к тому, чтобы ваша семья погибла в революцию?».

Я считаю, что это ложное противопоставление. Альтернатива революции в нынешней ситуации - не выборы, которых нет и при этом режиме не будет, а война. Путинские власти уже ведут региональные войны в Сирии и в Украине. Конечно режим не остановится. Его авантюристическая политика будет и дальше с неизбежностью приводить к новым военным конфликтам.

Само существование этого агрессивного и неадекватного режима, обладающего атомным оружием, резко повышает риск глобальной войны и ядерной катастрофы в мире. Продолжение такой политики путинского руководства угрожает жизни и безопасности наших семей в гораздо большей степени, чем какие-то возможные столкновения в ходе революции (надо сказать, что подавляющее большинство европейских революций новейшего времени, в том числе и наша 1991-го года, не приводили к гражданским войнам).

К сожалению, нет такого сказочного крысолова, который вывел бы из Кремля огромную армию зажравшихся крыс в погонах и без, во главе со своим давно потерявшим адекватность королем. Сами же они не уйдут. Надеяться на это - обманывать себя и окружающих.

Только революция может ликвидировать путинский режим - наиболее опасный сейчас источник угрозы глобальной катастрофы. Поэтом именно она - единственный шанс для людей, стремящихся обеспечить своим семьям безопасное будущее.

Игорь Эйдман