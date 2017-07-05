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Чем важно участие Трампа в саммите «Инициативы трех морей» в Варшаве

  • 5.07.2017, 11:08
Дональд Трамп

Белый дом решил сделать ставку на Центральную и Восточную Европу?

Польша рассчитывает заинтересовать президента США Дональда Трампа новыми возможностями для инвестиций в Восточной Европе. Напомним, что в четверг Трамп прибудет с кратким визитом в Варшаву по пути на саммит «Большой двадцатки» в Германии, передает «Радыё Cвабода».

На фоне напряженности в трансатлантических отношениях вследствии торговли, безопасности и климата, правительство Польши, где правят консерваторы, хочет сделать акцент на улучшении деловых связей между США и бывшими коммунистическими государствами центральной и восточной Европы.

Трамп посетит саммит участников «Инициативы трех морей», которую запустили в прошлом году Польша и Хорватия. Инициатива имеет целью развития торговли, сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктуры между странами от Балтики до Балкан, на побережье Балтийского, Адриатического и Черного морей.

Некоторые представители ЕС скептически относятся к этому проекту и считают попыткой Польши обрести роль лидера в регионе, объединяющем беднейшие страны ЕС.

Как ожидается, Трамп, который также вступил в полемику с ЕС по ряду вопросов, будет пропагандировать экспорт американского природного газа в своем обращении к десяти лидерам стран региона, который стремится снизить свою зависимость от России в сфере энергетики.

Польша, крупнейшая экономика бывшего коммунистического региона, в прошлом месяце уже получила первую поставку американского газа в балтийском порту Свиноуйсьце.

Глава польской государственной компании GAZ-System заявил, что саммит «Инициативы трех морей» должен стимулировать развитие проекта газового коридора «Север-Юг», который направлен на диверсификацию поставок газа.

«Для таких проектов очень важна политическая поддержка, это помогает уложиться в сроки», - заявил он в интервью Reuters, добавив, что это также помогло бы Польше получить финансирование от ЕС, если Брюссель сочтет коридор приоритетной задачей.

Газовый коридор «Север - Юг», строительство которого планируется завершить в ближайшие два-три года, поможет транспортировать газ, полученный через терминал в Свиноуйсьце и по задуманному Балтийскому трубопроводу, по территории Польши, Чешской Республики, Словакии и Венгрии в новый терминал в Хорватии.


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