Сергей Михалок в Шаблях: «Будет мощно и громко» 6.07.2017, 16:43

В субботу на хуторе Шабли Сергей Михалок представит акустическую программу «Зорачкі».

Организаторы ожидают около 1500 зрителей, передает «Белсат».

До сих пор «творческие вечера», как называет такие концерты музыкант, проходили в Украине. Билеты на них расходились мгновенно. В акустическую программу Сергея Михалка входят избранные песни разных времен — от раннего «Ляписа» до последних хитов «Brutto».

Первое акустическое выступление Сергея на Родине вызвало немалый ажиотаж.

«Мы ожидаем около 1500 человек. Билеты стоимостью 35 рублей еще есть в кассе по адресу Калинина 5, можно их будет приобрести и на месте, но уже дороже — по 50 рублей», — сообщил хозяин хутора и организатор концерта Владимир Шаблинский.

Уже монтируется сцена для концерта. Несмотря на камерный формат мероприятия, обещают, что будет «мощно и громко». Михалок будет не только петь, но и читать свои стихи и отвечать на вопросы слушателей. Вместе с ним на сцену выйдут гитарист Павел Третьяк и один из вокалистов «Brutto», одесский музыкант Денис Мельник (Лефт). Программа рассчитана на два с половиной часа, а в конце вечера будет фейерверк.

В течение мероприятия в Шаблях будут работать детские зоны, фудкорт. Алкоголь продавать на территории хутора не будут, но организаторы говорят, что они не ограничивают зрителей в привозе напитков и еды. Владимир Шаблинский добавляет, что желающие могут остаться в палаточном лагере до 18:00 воскресенья. Добраться до хутора можно в том числе и на специальных автобусах. Также от железнодорожной станции «Воложин» к хутору Шабли будут ходить бесплатные автобусы.