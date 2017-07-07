Идеологически правильные штаны 5 Ирина Халип

7.07.2017, 8:49

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Ирина Халип

Даже надписи на заборах цензурируются оккупантами.

Весной, незадолго до годовщины смерти замечательного белорусского композитора Сергея Кортеса белорусское телевидение затеяло документальный фильм. Авторы позвонили сыну композитора, Сергею Кортесу-младшему. Вежливо спросили: «Кто может о вашем отце рассказать лучше всего?»

Сын композитора ответил: «Его лучший друг Владимир Халип, разумеется». В трубке помолчали. А после паузы сказали: «Так-то оно, конечно, понятно… Вот только фамилия неподходящая. У вашего отца случайно не было друзей с подходящими для телевидения фамилиями?..»

Приблизительно в то же время, в конце весны, в Минске проходил чемпионат мира по муай-тай. И когда на ринг вышел белорус Виталий Гурков, 12-кратный чемпион мира – как всегда, со своей знаменитой каппой с «Пагоняй» и в шортах с нашитым бело-красно-белым флагом, - организаторы тут же велели выключить фото- и телекамеры. Государственные журналисты так и сделали. Совпадение или нет, но именно этот чемпионат, дома, в Минске, где Гуркова знают и любят все и где стены должны были помогать, он проиграл. Впервые в жизни.

И уж совсем на днях владелец магазина Symbal.by Павел Белоус согласился поучаствовать в ток-шоу на государственном телевидении. Повод – «День вышиванки», тема – мода на национальные символы. Перед этим съемочная группа приехала в магазин, поснимала ассортимент – к ток-шоу ведь всегда прилагаются сюжеты. В результате на экране благополучно замазали серой никчемной субстанцией бело-красно-белые флаги и «Пагоню» на футболках в его магазине. И даже украинские флажки – государственные, между прочим, - заретушировали от усердия.

Казалось бы, опера, тайский бокс и футболки – совершенно разные явления, ничего общего между собой не имеющие. Но в нашей стране взаимосвязано все. И нет более прочной связи, чем запреты. Нет более объединяющего фактора, чем репрессии. Нет иной, чем сталинизм, идеологии врагов.

Все ведь снова, как тогда. Запрещенные фамилии. Неблагонадежные поступки. Неудобные факты биографий. Неправильные рисунки на майках. Не те символы. Пятая графа. Родственники за границей. Пребывание на оккупированных территориях…

Все эти мелочи вроде замазанных символов пережить легко. Над этим можно только посмеяться. Идеальной картинкой на телеэкране был бы черный квадрат – уж тут никак и ни к чему не придерешься. Страшно другое: мы ведь действительно находимся на оккупированной территории. Больше двадцати лет. Нас не нужно гноить в лагерях – мы там сами гнием. Сами авансом назначили себе наказание и отбываем его. Сами, а не по приговору суда, валим лес и добываем уран. Некоторые, впрочем, уезжают с оккупированной территории, потому что их даже валить лес не берут из-за тех самых сомнительных биографий. Вырваться-то можно – выгнать оккупантов гораздо сложнее. Потому что они захватили не только территорию. Они захватили историю, культуру, образование, бизнес, науку – все, что только можно было. Даже надписи на заборах цензурируются ими.

Напиши слово из трех букв хоть на стене детского сада – будет рдеть и сиять, нетронутое и первозданное. Нарисуй национальный флаг – замажут тут же. (Я по этим «заплаткам» на стенах всегда определяю: тут проходили наши, написали «Жыве Беларусь!», спасибо.) Даже на рекламных плакатах не те, кем гордимся мы, а те, у кого благонадежные фамилии, биографии, высказывания.

В Польше футболист Роберт Левандовски рекламирует все, от сотовой связи до банков. Он – гордость Польши, и принцип «звучит из каждого утюга» в этом случае не раздражает поляков: наоборот, всегда приятно видеть на рекламном плакате того, кем гордишься. У нас таким рекламным лицом должен был бы стать Виталий Гурков. Но, черт возьми, у него на штанах нашивка неправильной расцветки! Пусть уж лучше другие, в идеологически правильных и государственно одобренных штанах.

Я долго искала в истории случаи, когда оккупанты вдруг прозревали, извинялись и уходили добровольно. Не нашла. Значит, вариант извинений и реверансов не проходит (а как хотелось бы!). Все-таки придется гнать. Карфаген должен быть разрушен.

Ирина Халип, специально для Charter97.org