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Змитер Войтюшкевич отпраздновал Купалье на своем хуторе

  • 9.07.2017, 18:35

Известный белорусский музыкант всех желающих отметить Купалье вновь пригласил к себе.

На хуторе Войтюшки, что в Новогрудском районе, уже традиционно собрались любители аутентичного празднования Ивана Купалы. Отметить один из самых белорусских праздников на берегу Немана пригласил к себе музыкант Змитер Войтюшкевич, передает «Белсат».

Атмосферу обряда Ивана Купалы создавал Алесь Лось, известный белорусский мастер игры на традиционной белорусской дуде.

Купалье у Войтюшкевича – это народные песни, шествие с факелами по берегу Немана, плетение и пускание венков по воде, игры, хороводы вокруг костра и прыжки через него, танцы до утра, встреча солнца и поиски цветка папоротника.

Купалье в Войтюшках отличается от популярного городского празднования, оно максимально приближено к Купалью наших предков.


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