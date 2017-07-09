Лукашенко: Некоторые считают, что лошадь - это тоже корова 41 9.07.2017, 21:32

Диктатор заявил, что нынешняя молодежь «не может отличить корову от быка».

Белорусский правитель Александр Лукашенко огорчен тем, что молодежь страны, чересчур увлекаясь новыми технологиями цифровой эпохи, теряет связь с реальной экономикой и жизнью на земле. Соответствующее заявление диктатор сделал 7 июля, встречаясь с населением городского поселка Копысь Оршанского района Витебской области.

- У нас умные люди молодые. Но согласитесь (вы это видите по своим детям, соседям), это не та молодежь, которая была раньше или даже которая сейчас. Она во многом превосходит нас. Она многое понимает. Вы видите, что будущий век - это век умных технологий. Это совсем другой век - цифровой экономики. Нам даже порой слушать это не хочется, но с другой стороны, что меня беспокоит, как я часто по народному говорю, нынешняя молодежь корову от быка не отличит. А некоторые считают, что лошадь - это тоже корова. Да-да, действительно так есть. Они не знают, что такое пахать землю, как ее пахать - и даже деревенские уже! То есть, молодежь - другая. И нам надо сделать сегодня максимум, чтобы молодежь, которая за нами придет, не сидела только в компьютерах, а понимала вот эту жизнь, соль этой земли, - заявил диктатор.