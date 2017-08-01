Здравствуй, пуля, новый год! 1.08.2017, 19:48

В Минске начался процесс по делу о стрельбе в подъезде.

В суде Московского района столицы 27 июля началось рассмотрение резонансного уголовного дела о ЧП на Новый год со стрельбой, в результате которой тот, в кого попали две пули, оказался на скамье обвиняемых, а стрелявшего признали потерпевшим, пишет «БелГазета».

Эта история взбудоражила Минск в первый день 2017г. Много было слухов и предположений о причинах случившегося, критики в адрес белорусской милиции, мол, понабирают с улицы кого попало, а они в людей стреляют. Досталось и тому, кто оказался на грани жизни и смерти, с типичным для таких случаев комментарием: «Надо меньше пить!».

Впрочем, на то и суд, чтобы во всем разобраться. Председательствует в процессе судья Светлана Бондаренко. Сторону обвинения представляет прокурор Елена Крупенина, адвокат обвиняемого Елена Станкевич.

По оглашенным в суде материалам дела, показаниям потерпевшего, свидетелей и обвиняемого картина складывается такая.

ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Обвиняемый Андрей Гаврош: 29 лет, высшее образование, работал наладчиком в «Керамине», женат, свадьба была в сентябре 2016г. После ЧП провел несколько недель в госпитале МВД, в настоящее время находится в СИЗО.

Потерпевший Руслан Соловьев: 24 года, образование среднее специальное, сержант милиции, помощник дежурного ГОМ N2 Московского РУВД. В 2013-14гг. занимался тайским боксом. В армии не служил, говорит, что отца признали умершим, мать воспитывала одна, у него был выбор: служить или не служить. Решил не служить, потому как это «полтора года потерянного времени». В органах - с января 2015г. Первоначальную подготовку прошел в Центре повышения квалификации МВД. По его словам, курсы окончил со средним баллом «чуть выше тройки» по пятибалльной шкале. На должность заступил летом 2015г. В 2016г. на учебных стрельбах был один раз, в мишень «силуэт» ни разу не попал, получил «неуд». 31 декабря в 08.00 заступил на суточное дежурство. После ЧП был госпитализирован, в настоящее время службу продолжает.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Из оглашенного прокурором Крупениной обвинительного заключения: «Андрей Гаврош обвиняется в том, что он в период с 6.27 до 7.10 1 января 2017г., находясь на лестничной площадке и в общем тамбуре первого этажа третьего подъезда д. 19 к.2 по проспекту Любимова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, имея и реализуя умысел воспрепятствовать осуществлению деятельности сотрудника органов внутренних дел, помощника дежурного оперативно-дежурной службы ГОМ N2 Московского РУВД сержанта милиции Соловьева, выполнявшего служебные обязанности по пресечению нарушения правил пользования жилыми помещениями… оказал Соловьеву сопротивление, сопряженное с применением насилия… Так, он, являясь собственником квартиры N73, не подчинился законным требованиям сотрудника милиции Соловьева прекратить в указанной квартире громкую речь, звучание музыки, пение и другое, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. Гаврош отказался проследовать для дальнейшего разбирательства в отдел милиции, выражался в адрес Соловьева нецензурной бранью, выражал угрозу применения насилия и физической расправы. Нанес ему один удар ногой в область туловища и не менее трех ударов руками по частям тела в области головы и шеи. Удерживая руками Соловьева, неоднократно ударил последнего головой о металлическую плоскость лифтовой кабины, хватался руками за форменное обмундирование, совершил действия, направленные на насильственное завладение табельным огнестрельным оружием, в том числе посредством расстегивания кобуры с оружием.

После требования прекратить противоправные действия и предупреждения о намерении применить оружие, Гаврош не подчинился, после чего Соловьев был вынужден применить табельное оружие, произведя три выстрела. В результате противоправных действий Гавроша повреждено форменное обмундирование, а также причинены Соловьеву побои, физическая боль и телесные повреждения: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей теменной области справа, кровоподтек шеи, ссадины на теменной области слева, относящиеся к категории легких телесных повреждений».

Своими действиями Гаврош, считает обвинение, совершил сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с насилием и угрозами, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст.363 УК (санкция - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок).

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ

Отпраздновать Новый год в квартире четы Гаврошей собрались друзья и близкие родственники, всего 8 человек, почти у всех высшее образование. Пили водку, шампанское, общались, веселились. После полуночи, около двух часов ночи, все пошли в парк им. Павлова на елку. Вернулись ближе к 5 часам, сели за стол. Около 6 часов в дверь раздался звонок, пришел сосед из квартиры этажом выше и попросил убавить звук. Как следует из показаний допрошенных в суде свидетелей Виктории и Виталия, супругов из кв. 77, пожаловавшихся на шум, звук убавили, музыка стала тише, но минут через 15-20 все началось снова. И тогда Виктория набрала 102 с жалобой на соседей - «устроили вакханалию». Еще минут через 20 пришел сотрудник милиции, нынешний потерпевший сержант Соловьев.

ОДИН НА ОДИН

В этом деле несколько десятков свидетелей. Однако нет ни одного очевидца, который мог бы рассказать, что на самом деле происходило на лестничной площадке 1-го этажа. Из показаний Соловьева в суде следует, что дверь тамбура ему открыл Гаврош, который сразу же повел себя агрессивно.

«Он отнесся ко мне пренебрежительно, начал спрашивать, кто из соседей пожаловался, сколько мне лет, выражался нецензурной бранью, послал меня, говорил, что он в своей квартире - шумел и шуметь будет, угрожал, говорил, что оторвет голову» - такими словами потерпевший обрисовал начало конфликта. Затем, по его словам, Гаврош сделал шаг назад и совершил «тычковый удар правой ногой» в область живота. Сержант остался на ногах, а обвиняемый на него напал, схватил за голову и раз пять ударил о плоскость лифтовой кабины в районе пульта управления.

В схватке милиционер умудрился определить, что его кобура расстегнута, он решил, что Гаврош пытался завладеть оружием, нанес удар нападавшему, тот отскочил, сержант вытащил пистолет, снял с предохранителя, передернул затвор и предупредил о применении оружия. Гаврош не испугался, пошел в атаку. «Он схватил мою руку с табельным оружием, тянул пистолет к себе, я к себе, произошел выстрел вниз. Потом еще два выстрела, Гаврош стал падать, выбежали люди из квартиры», - рассказывал сержант. Куда попали пули, он затруднился пояснить: «Мы хаотично двигались».

НЕСУРАЗИЦЫ МИЛИЦЕЙСКИЕ

Первое, на что в этой истории было обращено внимание сразу после произошедшего: почему сотрудник милиции отправился на вызов один? Все же Новый год, праздник, во время которого традиционно милиция переходит на усиленный режим несения службы. А тут отправили на вызов одного молодого, неопытного, да еще не экипированного как следует.

На эти вопросы участников процесса потерпевший Соловьев ответил, что «вызовов было много, в отделе находились только он и старший инспектор дежурной части Летницкий, который отправил его разбираться». Из спецсредств у Соловьева были наручники, фонарик и пистолет. Оказывается, газовый баллончик у него закончился 31 декабря, новый он купить не успел, их милиционеры приобретают за свой счет. Что касается дубинки, именуемой палкой резиновой, то и с ними в милиции беда. На всю дежурку она одна, да и рации у него не было, о случившемся сообщил дежурному по мобильному телефону.

Адвокат Гавроша обратила внимание суда на противоречия в показаниях потерпевшего сержанта и заявила ходатайство по оглашению протоколов его допросов в ходе предварительного расследования. Судья ходатайство удовлетворила.

Следователь Соловьева допрашивал 6 раз. Первый допрос состоялся 1 января, через несколько часов после ЧП, в протоколе отмечено, что допрос начат в 11.20, а завершен в 13.20. Милиционера допрашивали в качестве потерпевшего по уголовному делу, возбужденному в отношении Андрея Гавроша. Довольно быстро выбрали направление, при том, что Гаврош в это время, скорее всего, находился на операционном столе или еще не отошел от наркоза после операции. А потому, естественно, не имел возможности рассказать о случившемся.

Судья Бондаренко зачитала все протоколы допросов Соловьева. Его допрашивали 1, 4, 10, 12, 13 января, последний допрос датирован 7 июня. В этих документах сержант милиции сообщает, что «данные ранее показания полностью поддерживаю и на них настаиваю».

В ходе следствия свою версию произошедшего Соловьев не менял - Гаврош ударил первым, напал, пытался отнять пистолет, вынужден был стрелять на поражение. А вот от допроса к допросу уточнения и дополнения появлялись.

Самый ключевой момент этой истории - обстоятельства применения оружия, в результате чего обвиняемый Гаврош получил пулю не только в стопу, но и в спину.

Из допроса Соловьева 10 января: «Все происходило очень быстро, я не ожидал такого поведения Гавроша, к нападению не был готов, чем он и воспользовался… Пистолет был направлен в область паха или живота Гавроша. Спиной друг к другу мы не поворачивались…»

На вопрос следователя, при каких обстоятельствах у Гавроша в области спины оказалось пулевое ранение, потерпевший ответил, что не может объяснить.

13 января состоялся дополнительный допрос. В протоколе отмечены слова Соловьева: «Прошу допросить меня по новым обстоятельствам». Далее он сообщает: «Я предполагаю, что первый выстрел был сделан Гаврошу в стопу, так как я стремился нанести наименьший вред жизни и здоровью, а также пресечь дальнейшие противоправные действия. Я помню, что ствол пистолета двигался из стороны в сторону, вверх и вниз, я старался направить его вниз. После произведенного выстрела Гаврош наклонился туловищем вперед, т.е. в моем направлении. Дальше мою руку с пистолетом он подтянул своей рукой в сторону лифта, после чего произошло два беспрерывных выстрела. В тот момент, как мне показалось, мы уже немного сместились в мою правую сторону. По отношению к лифту Гаврош находился под углом 15 градусов. Все время пока он удерживал мою руку с пистолетом, он ее пытался выкрутить как внутрь, так и наружу. Я не исключаю, что во время второго и третьего выстрела моя рука с пистолетом под воздействием силы Гавроша могла быть заведена наружу, с его стороны справа под подмышку. После чего мной произведены выстрелы, Гаврош опустился на колени, туловище его наклонилось вперед, он пытался меня правой рукой ударить по нижней части тела, но я отошел назад».

На вопрос следователя: «Уверены ли вы, что в процессе конфликта вы не заходили за спину Гавроша?» - потерпевший ответил: «Да, к нему за спину не заходил, лица были обращены друг к другу».

Очевидно, версия сержанта о стрельбе на лестничной площадке вызвала у следствия сомнения. Это следует из допроса Соловьева 7 июня.

Следователь: - В ходе предварительного расследования вы были ознакомлены с заключением эксперта, в том числе заключением от 30 мая 2017г. Как вы можете объяснить, что, согласно выводам экспертизы, обстоятельства полученного Гаврошем огнестрельного ранения мягких тканей грудной клетки и левого плеча не соответствуют обстоятельствам, изложенным вами на предварительном следствии?

Потерпевший: - Объяснить не могу, все происходило в процесс борьбы.

Не единожды в ходе допросов сержант Соловьев утверждал, что он и обвиняемый находились лицом к лицу. Как же тогда пуля попала Гаврошу в спину? Возможно, ответ находится в материалах дела, в частности, в заключениях экспертиз, которые будут оглашены в ходе судебного следствия.

Андрей Гаврош свою вину не признает. По его словам, первым нанес удар сотрудник милиции. Обстоятельства полученных им ранений он не помнит.