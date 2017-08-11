БТ рассказало, как Солодуха «сел на шпагат» 7 11.08.2017, 7:45

Александр Солодуха

Пропагандисты настаивают, что во всей этой сомнительной истории есть посыл к размышлению.

Александр Солодуха не садился на шпагат в нашумевшем ролике. Вместо него трюк выполнил каскадер. Об этом рассказали в сюжете телеканала «Беларусь 1», который вышел вечером в четверг.

Трюк вместо певца выполнил каскадер Денис Блохин. В прошлом году Денис сел на шпагат между двумя движущимися БелАЗами, бросив вызов Ван Дамму.

По словам создателей, цель ролика, в котором Александр Солодуха якобы садится на шпагат, — понять, говорят ли сегодня в обществе о каскадерах и захочет ли зритель узнать имя настоящего героя, выполнившего трюк.

— Для этого мы монтировали [ролик] так, чтобы было понятно: в кадре появляются два разных человека. Таким образом мы подталкиваем [зрителя] к размышлению. Солодуху и дублера просим нам подыграть и до конца проекта не раскрывать секретов, — говорит в сюжете журналист телеканала.

Денис Блохин на «Линии Сталина»

К слову, неделей ранее на вопрос tut.by, самостоятельно ли певец сел на шпагат, Александр Солодуха ответил:

— Ну что вы, конечно сам. Жара была страшнейшая, а я в форме, в гриме. В детстве я много занимался: не только баскетболом и футболом, но и гимнастикой.

Но пользователи все-таки усомнились в самостоятельном исполнении трюка певцом.

И принялись активно шутить.