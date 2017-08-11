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После открытия «Зары» в Минске люди массово пошли на сайт газеты из Друцка

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  • 11.08.2017, 15:33

Посещаемость сайта друцкой «районки» неожиданно выросла в десять раз.

Сотрудники белыничской газеты «Зара над Друццю», по-видимому, очень удивились, увидев, что вместо традиционной сотни посетителей в день их сайт последние дни читают более тысячи человек, пишет nn.by.

В чем же секрет? К сожалению, не в «ярких репортажах» с луга и с уборки рапса и даже не благодаря заметке про областной производственный семинар. Причина такой неожиданной популярности до банального проста: в Минске открылся магазин «Зара».

У сайта районки оказалось очень удачное доменное имя: zara.by. Ища новости про магазин испанского бренда, люди попадали на новости Белынич. Вот что значит выбрать домен с расчетом на будущее. Самое время бежать к рекламодателям с рейтингами нового уровня.


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