В Минске открылся первый магазин Zara 4 10.08.2017, 15:10

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На открытие пришло больше сотни людей.

Несмотря на то, что долгожданное открытие Zara проходило в будний день, у входа в новенький магазин уже около полудня было много людей: кто-то фотографировался на фоне вывески, кто-то присматривался к ассортименту. Торжественно ленту перерезали ровно в 12.50, а толпа ринулась примерять вещи известного бренда, пишет kp.by.

Магазин занял сразу две площадки торгового центра Danа Moll - на первом этаже и на втором. Представлена одежда для женщин, мужчин и детей.

В европейских магазинах Zara цены указаны в нескольких валютах, в минском - только в рублях.

- Я часто бываю за границей, там всегда захожу в магазины этого бренда,- рассказывает Татьяна. - Очень ждала открытия Zara у нас - дождалась! Цены здесь выше, чем в Европе, но ниже, чем в России и Украине.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Цены действительно напоминают европейские в сезон без скидок. Например, зеленое платье в пол стоит 150 рублей, блузки - около 50 - 60 рублей. Осеннее пальто обойдется в 250 рублей. Джинсы можно найти и за 60 рублей, и за 120.

- За джинсами точно не сюда надо идти, очень уж дорогие, - говорит своему спутнику девушка.

В магазине говорят, что распродажи будут проводить два раза в год.

Помимо одежды и аксессуаров здесь можно купить и парфюм. Вокруг столика с духами собралось много девушек, подбирающих себе аромат. Цена вопроса - 20 - 50 рублей.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

В отделе детской одежды можно найти джинсы на ребенка за 50 рублей, легинсы за 15 рублей, свитера за 50 рублей, платья за 30 рублей. Одно из таких Анастасия купила для своей дочки Машеньки.

- Мы ожидали, что здесь цены будут выше, но по кошельку сильно не бьет, тем более вещь брендовая, - говорит женщина. - Раньше за такими вещами ездили в Польшу, сейчас будем сюда.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

В мужском же отделе менее оживленно, чем в детском или женском.

- Кажется, женщин здесь больше, чем мужчин, - переговариваются друзья.

Джинсы и брюки здесь стоят от 50 до 120 рублей, майки- 30 рублей. Найти можно и дорожную сумку за 159 рублей, кроссовки за 89 рублей.