Огромная очередь фур стоит на границе с Литвой
- 12.08.2017, 14:58
450 машин - только в Каменном Логе.
В Беняконях на выезде стоит 168 машин, а на въезде — 44. В Котловке на выезде ожидают 150 грузовиков, в Привалке — 85. Это следует из информации на сайте Государственного пограничного комитета.
Есть очереди и на латвийской границе — 50 машин в Григоровщине и 80 в Урбанах.
По польской границе есть очередь из 25 легковых машин в Берестовице — они стоят на выезде из Беларуси. На въезде при этом собралось 100 грузовиков. В Бресте — 10 легковых машин.
На украинской границе 20 легковушек стоят в Новой Гуте и 10 — в Веселовке.