Огромная очередь фур стоит на границе с Литвой 12.08.2017, 14:58

450 машин - только в Каменном Логе.

В Беняконях на выезде стоит 168 машин, а на въезде — 44. В Котловке на выезде ожидают 150 грузовиков, в Привалке — 85. Это следует из информации на сайте Государственного пограничного комитета.

Есть очереди и на латвийской границе — 50 машин в Григоровщине и 80 в Урбанах.

По польской границе есть очередь из 25 легковых машин в Берестовице — они стоят на выезде из Беларуси. На въезде при этом собралось 100 грузовиков. В Бресте — 10 легковых машин.

На украинской границе 20 легковушек стоят в Новой Гуте и 10 — в Веселовке.