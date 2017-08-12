Торговые сети лишают белорусских фермеров заработка 4 12.08.2017, 16:05

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Фото: TASS.ru

Белорусские фермеры озабочены тем, что крупные ритейлеры не принимают их продукцию.

В результате овощи попросту гниют на складах. Например, у одного фермера из-за отказа принять его товар в магазин пропало 500 тонн капусты. Вырастить урожай при нынешней нестабильной погоде он смог, а продать – нет, сообщает ctv.by.

Технологию для выращивания капусты в белорусском климате профессор Александр Аутко разработал лично много лет назад. Сегодня многие фермеры успешно работают по его методике. Урожай в 2017 году хороший, но крупные торговые сети в нем не заинтересованы. Товар брать у фермеров не хотят. Аргументов не приводят.

Александр Аутко, главный научный сотрудник Гродненского государственного аграрного университета, уточняет: «Это разные ответы. Могут, что у нас есть уже продукция. Качественных аргументов у торговли сегодня нет. Есть фермы, где сотнями тонн продукция потом вывозится на свалку как невостребованная. Потому что хранение – тоже процесс затратный. Говорят, а что остается делать, ведь торговые сети выбирают импортное».

Сотрудники программы зашли в один из минских магазинов проверить, какая продукция на полках. Пекинская капуста – польская. Белорусской нет. Белокочанная капуста местная. Еще один магазин. Пекинская капуста импортная. Морковь на выбор – и отечественная, и импортная. По цене, кстати, отличаются вдвое. Белорусская дешевле. А вот еще один популярный гипермаркет. Здесь белорусским производителям в месте на полках не отказывают.

Стоит отметить, что Минсельхозпрод заранее доводит до торговых сетей, какие объемы и какой продукции вырастят белорусские аграрии. Объем урожая для отделов закупок магазинов не является сюрпризом.

«В республике производится широкий ассортимент овощной продукции – до 40 наименований. Хотелось бы, чтобы было нашей продукции больше на полках торгующих сетей, потому что ассортимент действительно широкий и качество продукции не хуже импорта. В республике наблюдается увеличение доли производства овощной продукции в крестьянских и фермерских хозяйствах», – говорит Андрей Заневский, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Беларусь.

Еще один магазин – одна из крупнейших торговых сетей Беларуси. На полке свежая морковь из фермерского хозяйства Гомельской области. Так что об абсолютном отказе в доступе фермерской продукции даже в крупные торговые сети говорить нельзя. Главное требование ритейла – синхронные бесперебойные поставки и крупные партии. Далеко не каждый фермер способен выполнять эти условия. Именно поэтому, отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, ритейлерам выгоднее работать с большими предприятиями.

«Вхождение на полку должно быть суперпрозрачным, понятным. Фермер должен знать, почему его продукция не может попасть на полку. Совершенно не корректно, когда ему не дают ответ, почему. А когда ему объясняют, что вы должны нам в такое-то время такое-то количество товара, тогда ему будет понятно, он может в эту сеть попасть или нет», – сообщила Ирина Наркевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли.

Чтобы оказаться конкурентоспособным и выполнять обязательства перед продавцом и покупателем производитель должен знать, почему ему отказывают в доступе на полки. В каждом конкретном случае негативное решение должно быть четко аргументировано. Только так крупные предприятия и небольшие фермерские хозяйства смогут позаботиться о сбыте своей продукции.